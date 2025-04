FC Rottenburg lässt Punkte liegen, SV Zimmern mit Auswärtssieg

Am 23. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, ließ der FC Rottenburg mit einem 0:0 in Harthausen zwei Zähler liegen. Der TSV Frommern verlor knapp mit 2:3 gegen den SV Zimmern, der in der Schlussphase noch einmal zurückkam und den Sieg sicherte. Die Ergebnisse dieses Spieltags haben Auswirkungen auf das Abstiegsgeschehen, während die Spitzenteams weiter ihre Plätze sichern.

Vor 80 Zuschauern war das Spiel nach nicht einmal einer halben Stunde entschieden. Marius Müller (3.) brachte Bösingen früh in Führung, und in der 20. Minute erhöhte Marius Beiter auf 2:0. Kurz vor der Pause machte Bösingen den Sack zu: Marius Müller (37.) traf erneut, bevor Beiter in der 44. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) zum 5:0-Endstand einnetzte. Mit dieser kalten Dusche für Wittendorf war das Spiel früh entschieden. ---

In Harthausen trennten sich beide Mannschaften torlos. Der FC Rottenburg konnte somit seine Tabellenführung verteidigen, obwohl es für die Gäste nicht mehr als ein Punkt war. Die Hausherren von Harthausen/Scher konnten ebenfalls ihre Abwehr stabilisieren und einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg einfahren. ---

Frommern führte bis zur 82. Minute mit 2:1, als Nicolo Ippolito mit seinem zweiten Treffer den SV Zimmern endgültig auf die Siegerstraße brachte. Den Führungstreffer erzielte Anes Kljajic für Frommern in der 12. Minute, gefolgt von Deniz Demir, der den Ausgleich in der 24. Minute erzielte. Ippolito brachte Zimmern mit seinem Tor in der 57. Minute in Führung, doch Frommern konnte nur noch durch Daniel Zobel in der Nachspielzeit auf 2:3 verkürzen. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SG Empfingen SG Empfingen 15:30 PUSH

Die SG Empfingen reist mit dem klaren Ziel an, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Croatia Reutlingen unterlag zuletzt in Tuttlingen und steht mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Empfingen zeigte sich gegen Frommern effizient und bleibt in Tuchfühlung zur Tabellenspitze. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Wittendorf Wittendorf SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:30 PUSH

Wittendorf kassierte am vergangenen Wochenende eine deutliche 0:7-Niederlage in Rottenburg und steht damit weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Der SC 04 Tuttlingen hingegen besiegte Croatia Reutlingen mit 2:0 und kann mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Für Wittendorf zählen im Abstiegskampf nur Punkte. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Nehren SV Nehren TSF Dornhan TSF Dornhan 15:30 PUSH

Nach dem klaren 5:0-Erfolg über Straßberg geht Nehren mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Schlusslicht Dornhan. Die Gäste verloren ihr Heimspiel gegen Harthausen/Scher mit 1:2 und sind zum Punkten gezwungen, wollen sie den Anschluss an Platz 15 nicht verlieren. Nehren rangiert auf Rang fünf und könnte sich mit einem Sieg weiter absetzen. ---

Bösingen zeigte beim 4:4 in Nagold eine starke Offensivleistung, kassierte allerdings erneut viele Gegentore. Gegen den Vorletzten aus Straßberg, der zuletzt mit 0:5 gegen Nehren unterging, ist ein Sieg Pflicht, um Platz vier zu festigen. Straßberg steht mit nur zwölf Punkten weiter unter Druck. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Seedorf SV Seedorf VfL Nagold VfL Nagold 15:30 PUSH

Der Tabellenachte SV Seedorf will nach der knappen Niederlage in Albstadt wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Der VfL Nagold, aktuell Dritter, kam gegen Bösingen nicht über ein spektakuläres 4:4 hinaus. Beide Teams zählen zu den torgefährlichsten der Liga. ---

Schwenningen setzte sich am letzten Spieltag knapp mit 1:0 in Zimmern durch und behauptet sich im gesicherten Mittelfeld. Der FC 07 Albstadt ist punktgleich und konnte gegen Seedorf einen wichtigen Heimsieg feiern. Es dürfte eine ausgeglichene Partie zweier formstarker Teams werden.