FC Rottenburg dreht 0:2 und holt am Ende doch nur ein Punkt

---

Vor 223 Zuschauern entwickelte sich eine zunächst umkämpfte Partie, in der Denis Mazrekaj in der 32. Minute den Führungstreffer für Albstadt erzielte. Nach dem Seitenwechsel bewies der TSV Frommern Moral: Anes Kljajic glich in der 56. Minute aus und brachte damit kurzfristig neue Hoffnung ins Lager der Gäste. Doch die Antwort des FC 07 Albstadt ließ nicht lange auf sich warten. Erneut war es Denis Mazrekaj, der in der 78. Minute die Führung für die Gastgeber wiederherstellte. Mit dem 3:1 durch Nikola Nikoletic in der 84. Minute machte Albstadt schließlich alles klar. ---

200 Zuschauer sahen eine Partie, in der der VfB Bösingen seine Aufstiegschancen aufrechterhielt. Nach langer Geduld war es Torsten Müller, der die Partie in der 74. Minute mit dem 0:1 auf Kurs brachte. Acht Minuten später erhöhte erneut Torsten Müller auf 0:2 und machte den wichtigen Auswärtserfolg für Bösingen perfekt. Für die TSF Dornhan wird die Lage im Tabellenkeller dagegen immer bedrohlicher. --- Gestern, 15:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen SV Wittendorf Wittendorf 7 2 Ein Schützenfest erlebten die 195 Zuschauer in Empfingen. Daniel Seemann eröffnete in der 29. Minute den Torreigen. Kurz vor der Pause erhöhte Philipp Kress auf 2:0, der gleich nach Wiederanpfiff weiter nachlegte: Innerhalb von 15 Minuten traf Philipp Kress dreimal und schraubte das Ergebnis auf 5:0. Ein Eigentor von Matthis Johannsen brachte das 6:0, ehe Daniel Seemann seinen zweiten Treffer zum 7:0 erzielte. In der Schlussphase betrieben Jakob Burkhardt und Dominik Schillinger noch Ergebniskosmetik für den SV Wittendorf, der am Ende dennoch deutlich unterlag. --- Gestern, 15:30 Uhr SV Zimmern SV Zimmern SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 0 0 Abpfiff 50 Zuschauer erlebten eine torlose Begegnung zwischen dem SV Zimmern und dem SV Croatia Reutlingen. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend und fanden offensiv kaum Mittel, um für entscheidende Akzente zu sorgen. --- Gestern, 15:30 Uhr VfL Nagold VfL Nagold BSV 07 Schwenningen BSV Schwenn. 8 2 Abpfiff In Nagold sahen die Zuschauer ein Torfestival. Johannes Fleischle eröffnete früh zum 1:0, gefolgt von Treffern von Jan-Christian Beifuß und Jürgen Schechinger zur klaren Halbzeitführung. Ivan Dujic konnte zwar kurz nach der Pause verkürzen, doch Nagold antwortete prompt: Jan-Christian Beifuß, Niklas Watzl und erneut Johannes Fleischle sorgten für eine deutliche Führung. Trotz eines weiteren Treffers von Ivan Dujic für Schwenningen ließ sich der VfL Nagold nicht beirren und legte durch Niklas Watzl sowie Johannes Fleischle nochmals nach. ---

Das Spiel in Nehren begann mit einem Treffer von Frederick Mohr in der 26. Minute. Doch TSV Harthausen/Scher kämpfte sich zurück und erzielte den Ausgleich durch Alessio Lonis in der 79. Minute. Beide Teams mussten sich mit einem Punkt begnügen, was keine der Mannschaften wirklich weiterbrachte. ---

In einer torlosen Begegnung zwischen TSV Straßberg 1903 und SV Seedorf gab es keine Tore zu verzeichnen. Trotz einiger Bemühungen auf beiden Seiten blieb das Spiel ohne klare Torszenen und endete gerecht mit einem Punkt für jedes Team. ---