FC Rottach-Egern verliert gegen Grünwald und bleibt auf dem Relegationsplatz

Den Vorsprung ausbauen: Der TSV Weyarn um Leonhard Stielner (vorne) will in Geretsried punkten. – Foto: Max Kalup

Trotz Chancenplus fehlte die Effizienz im Nachholspiel. Am Sonntag wartet bereits das nächste wichtige Duell in Bad Tölz auf die Rottacher.

FC Rottach-Egern – TSV Grünwald II 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Laverty (45.), 0:2 Rucker (58.). Der FC Rottach-Egern hat beim Nachholspiel gegen den TSV Grünwald II die Chance verpasst, den Relegationsplatz wieder zu verlassen. „Trotz einer guten und spielerisch ansprechenden Leistung über 90 Minuten fehlte uns die Effizienz vor dem gegnerischen Tor“, berichtet FC-Trainer Daniele Reisinger.

Nur drei von sechs Kreisklassen-Teams aus dem Landkreis sind am Wochenende im Einsatz. Darunter der FC Rottach-Egern, der nach der 0:2-Niederlage im Nachholspiel gegen Grünwald am Donnerstagabend bereits wieder am Sonntag in Bad Tölz gefordert ist. Auch für den TSV Weyarn und die SG Hausham steht der Kampf um den Klassenerhalt im Blickpunkt. Spielfrei ist der FC Real Kreuth. Das Derby zwischen der DJK Darching und dem TSV Otterfing wurde auf den 28. Mai verlegt.

Die Gäste erzielten zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt genau vor der Pause das 1:0 und legten kurz nach Wiederanpfiff das 2:0 nach. Den Hausherren blieb ein eigener Treffer hingegen verwehrt. „Es war eine bittere und vermeidbare Niederlage, da wir in den entscheidenden Momenten defensiv nicht konsequent genug agierten und uns offensiv die Kaltschnäuzigkeit fehlte“, resümiert Reisinger.

Die Hausherren hatten zwar ein leichtes Chancenplus auf ihrer Seite, die Treffer machten aber die effizienten Gäste. Für die Hausherren scheiterten hingegen Kilian Haimerl, Florian Mex, Lennart Meyer und Julian Wiefarn am Keeper, Fethullah Sourtsoglou traf nur die Querlatte.

ASC Geretsried – TSV Weyarn Sa., 14 Uhr Mit acht Punkten aus den vergangenen vier Spielen fuhren die Kicker des TSV Weyarn zuletzt eine starke Ausbeute ein und haben am Samstag beim ASC Geretsried die Chance, sich mit einem Auswärtssieg ein kleines Polster auf die Abstiegszone aufzubauen.

Nicht mit dabei sein werden bei den Gästen Benedikt Hub, Christoph Schreiner und Davide Sacco. Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter dem Einsatz von Sinan Celik. „Für Geretsried ist es der letzte Strohhalm. Wenn sie hinten raus wollen, müssen sie gegen uns gewinnen, und so werden sie mit Sicherheit auch auftreten“, sagt TSV-Trainer Michael Hub. „Wir müssen von Anfang an dagegenhalten. Wir sind optimistisch und gut drauf. Den Schwung wollen wir mitnehmen und gehen selbstbewusst ins Spiel.“

SG Hausham – SV Ascholding/Thanning Sa., 14 Uhr Nach der 1:4-Niederlage gegen Otterfing unter der Woche wartet am Samstag bereits das nächste Heimspiel auf die SG Hausham. Aufgrund der Umbauarbeiten an der Zentralen Sportanlage müssen die Knappen dieses Mal auf den Platz an der Agip-Tankstelle ausweichen.

Personell sind die Hausherren weiterhin angeschlagen. Unter anderem fallen Benedikt Schauer, Kilian Siglreitmaier und Salih Aykir aus. Dennoch haben die Haushamer die Chance, mit einem Sieg an den Gästen vorbeizuziehen und sich ins Mittelfeld des Klassements abzusetzen. „Die Zielsetzung ist es, trotz der Ausfälle daheim zu gewinnen“, stellte der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan, klar.

SC Rot-Weiß Bad Tölz – FC Rottach-Egern So., 14 Uhr Nach der Heimniederlage gegen Grünwald benötigt der FC Rottach-Egern am Sonntag beim SC Rot-Weiß Bad Tölz unbedingt drei Punkte, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Allerdings müssen auch die Isarwinkler unbedingt punkten, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen.

Die personell ohnehin schon angeschlagenen Rottacher müssen dabei zu allem Überfluss auch noch auf Torjäger und Kapitän Samet Yilmazer verzichten, der langfristig ausfällt. „Für uns ist es das nächste ganz wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt“, erklärt FC-Coach Daniele Reisinger.