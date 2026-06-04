FC Rottach-Egern schlägt TSV Hartpenning 1:0 im Hinspiel

Risikoarmes Spiel: Wenige zwingende Torchancen ergaben sich in der Relegation zwischen dem TSV Hartpenning (weiß) und dem FC Rottach-Egern. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der FC Rottach-Egern hat sich im Relegations-Hinspiel einen knappen Vorsprung verschafft. Kapitän Samet Yilmazer traf in der 82. Minute zum 1:0 gegen den TSV Hartpenning.

Ein risikoarmes, aber intensives Spiel lieferten sich der FC Rottach-Egern und der TSV Hartpenning im Relegations-Hinspiel um den letzten verbleibenden Kreisklassenplatz am Feiertag.

In der Anfangsphase tasteten sich die beiden merklich nervösen Teams vor 590 Zuschauern lediglich ab. „Wir haben in der ersten Halbzeit einen kleinen Flattermann gehabt“, berichtet FC-Trainer Veit Habersetzer. Seine Mannschaft hielt in dieser Phase den Ball zwar in den eigenen Reihen, konnte ihren Ballbesitz jedoch nicht in zwingende Möglichkeiten ummünzen.

Die Hartpenninger lauerten dagegen nach individuellen Fehlern im Rottacher Spielaufbau immer wieder auf Konterchancen. Nach einem schnellen Einwurf tauchte TSV-Stürmer Johannes Noderer in der elften Minute plötzlich vor dem Tor von Kilian Zimmer auf, verzog aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Nur wenig später klärte Rottachs Gabriel Kiekenbeck einen Abschluss von Hartpennings Flügelflitzer Maximilian Burggraf per Kopf auf der Linie.

„Wir waren super diszipliniert und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, lobt Hartpennings Coach Florian Voit seine Elf. „Wir haben auf unsere Chancen gelauert. Das einzige Manko ist, dass wir die nicht gemacht haben.“

Die erste nennenswerte Rottacher Torchance markierte Mittelfeldmotor Julian Wiefarn, der aus rund elf Metern nur den Pfosten traf. Nach Umstellungen in der Pause übernahm der Kreisklassist vom Birkenmoos mehr und mehr das Zepter und wurde im Aufbauspiel genauer sowie zielstrebiger. Die zwingenden Torchancen blieben zu diesem Zeitpunkt dennoch aus.

Aus dem Nichts gelang den Hausherren in der 82. Minute dann der goldene Treffer, der den Kickern vom Birkenmoos einen kleinen Vorsprung für das Rückspiel in Hartpenning verschaffte. Nach einem sehenswerten Schnittstellenball umkurvte FC-Kapitän Samet Yilmazer, der bis dahin wenig auffiel, den in dieser Situation unglücklichen TSV-Keeper Seppi Vogl und schob lässig in das leere Tor ein.

Der Treffer zeigte Wirkung und beide Teams lockten einander aus ihren defensiven Grundordnungen. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieben weitere Tore jedoch aus.

„In der zweiten Halbzeit waren wir die stärkere Mannschaft und somit war das Tor verdient, obwohl Hartpenning in der ersten Halbzeit auch hätte treffen können“, resümiert Habersetzer.

Dem FC Rottach-Egern reicht im Rückspiel am Sonntag ein Remis, um die Klasse zu halten. Die zweitbeste Offensive der A-Klasse 4 braucht auf heimischem Untergrund mindestens zwei Treffer, um den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt zu machen.