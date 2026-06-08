FC Rot-Weiß Wolgast nicht zu stoppen, SC Parchim in Torlaune

In der Landesliga Ost und in der Landesliga West war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
1. FC Neubrandenburg 04 II – SV Waren 09 3:2
Die Reserve des 1. FC Neubrandenburg 04 legte den Grundstein für den Heimsieg bereits in der ersten Halbzeit. Lucas Winning brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung, ehe Konrad Kruse in der 36. Minute auf 2:0 erhöhte. Denis Schmidt sorgte in der 40. Minute sogar für das 3:0. Noch vor der Pause verkürzte Tobias Täge in der 42. Minute für den SV Waren 09. Nach dem Seitenwechsel machte Emil Rubbey die Partie mit seinem Treffer in der 63. Minute noch einmal spannend, doch Neubrandenburg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
TSG Neustrelitz II – Grimmener SV 1:1
Der Grimmener SV erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute durch Lukas Ziems in Führung. Die Gäste verteidigten ihren Vorsprung lange erfolgreich, ehe Dominik Teller in der 74. Minute für die TSG Neustrelitz II den Ausgleich erzielte. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass die Begegnung mit einem Remis endete.
SV Barth 1950 – Kickers JuS 2003 2:2
Die Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche Partie mit vier Treffern. Max Kolbe brachte die Gäste von Kickers JuS 2003 in der 22. Minute in Führung. Die Antwort des SV Barth 1950 folgte jedoch umgehend: Eddie Klein glich in der 23. Minute aus und drehte die Begegnung mit seinem zweiten Treffer in der 27. Minute sogar zugunsten der Gastgeber. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, ehe Paul Wascher in der 82. Minute noch den Ausgleich zum 2:2 erzielte.
FC Rot-Weiß Wolgast – SG Empor Richtenberg 4:0
Der FC Rot-Weiß Wolgast feierte einen klaren Heimerfolg. Jonas Fisch brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Front. Nach der Pause erhöhte Carlos Wittkopp in der 55. Minute auf 2:0. Steven Zok sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung, bevor Carlos Wittkopp mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 76. Minute den 4:0-Endstand herstellte.
TSV 1860 Stralsund – FSV Malchin 3:0
Lange hielt der FSV Malchin die Begegnung offen, ehe der TSV 1860 Stralsund innerhalb von zehn Minuten für klare Verhältnisse sorgte. Pascal Fischer eröffnete den Torreigen in der 61. Minute. Nur drei Minuten später erhöhte Jannis Spröte auf 2:0. Fiete Moldenhauer setzte in der 71. Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Erfolg der Gastgeber.
VFC Anklam – SV Blau-Weiß 50 Baabe 4:1
Der VFC Anklam setzte sich deutlich gegen den SV Blau-Weiß 50 Baabe durch. Maximilian Paul brachte die Gastgeber in der 22. Minute per Foulelfmeter in Führung. Die Gäste glichen in der 25. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel stellte Jan-Patrick Bruhns in der 52. Minute die Führung für Anklam wieder her. Tom Fraus erhöhte in der 84. Minute auf 3:1, bevor Jan-Patrick Bruhns in der Nachspielzeit (90.+6) mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand besiegelte.
VfL Bergen 94 – TSV 1814 Friedland 4:1
Die Partie begann furios. Sebastian Meyer-Herrmann brachte den VfL Bergen 94 bereits in der 6. Minute in Führung. Nur eine Minute später fiel durch ein Eigentor von Felix Essner der Ausgleich zum 1:1. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Philip Pahl traf in der 8. Minute zum 2:1. Im weiteren Spielverlauf baute Bergen den Vorsprung mit zwei weiteren Treffern in der 76. und 89. Minute aus und feierte am Ende einen deutlichen 4:1-Heimsieg.
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Sievershäger SV – Doberaner FC 1:5
Vor 186 Zuschauern feierte der Doberaner FC einen deutlichen Auswärtssieg. Robert Hartmann brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, ehe Andre Grenz nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Ein Eigentor von Bernhard Legde in der 29. Minute sorgte für das 3:0. Noch vor der Pause legte Andre Grenz mit seinem zweiten Treffer in der 32. Minute nach. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Robert Hartmann in der 48. Minute zum 5:0. Den Ehrentreffer für den Sievershäger SV erzielte Marcel Peters in der 78. Minute zum 1:5-Endstand.
SG 03 Ludwigslust/Grabow – FC Anker Wismar II 2:4
Die Gastgeber erwischten vor 165 Zuschauern den besseren Start und gingen durch Fabian Gätcke in der 8. Minute in Führung. Paul Raffel glich für den FC Anker Wismar II in der 24. Minute aus. Kurz vor der Pause drehte Marcel Ottenbreit die Partie mit seinem Treffer in der 44. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein Eigentor von Thomas Dreyer in der 52. Minute auf 3:1 für die Gäste. Paul Raffel stellte mit seinem zweiten Treffer in der 75. Minute auf 4:1. Max Brüggert betrieb in der 85. Minute noch Ergebniskosmetik und verkürzte auf 2:4.
Einheit Grevesmühlen – FC Mecklenburg Schwerin II 0:5
Der FC Mecklenburg Schwerin II setzte sich vor 70 Zuschauern klar durch. Jan Deters brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten Lucas Holz in der 45. Minute und Montreux Julien Mäder in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 3:0. Direkt nach Wiederbeginn sorgte Christopher Schmandt in der 48. Minute für das 4:0. Den Schlusspunkt setzte Montreux Julien Mäder mit seinem zweiten Treffer in der 70. Minute zum 5:0-Endstand.
SV Plate – TSG Gadebusch 2:5
Die TSG Gadebusch stellte vor 86 Zuschauern früh die Weichen auf Sieg. Christian Lierow traf in der 6. Minute zur Führung und erhöhte in der 38. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Sebastian Drews brachte den SV Plate in der 54. Minute wieder heran, doch die Antwort der Gäste folgte sofort: Carlo Thiessenhusen traf in der 55. Minute zum 3:1. Jonas Braun erhöhte in der 60. Minute, ehe Mattis Kurow in der 65. Minute das 5:1 erzielte. Sebastian Drews gelang in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer noch das 2:5.
SG Einheit Crivitz – FSV Kritzmow 1973 1:1
Lange sah es vor 95 Zuschauern nach einem späten Heimsieg für die SG Einheit Crivitz aus. Hannes Häusler brachte die Gastgeber in der 86. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der FSV Kritzmow 1973 schlug in der Nachspielzeit noch zurück: Bryan Wolski erzielte in der 90.+5 Minute den Ausgleich und sicherte den Gästen damit einen Punkt.
SC Parchim – FSV Testorf Upahl 6:0
Der SC Parchim feierte vor 78 Zuschauern einen souveränen Heimsieg. Paul Henry Redelstorff eröffnete den Torreigen bereits in der 6. Minute. Arne Borchardt erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Hanno Weidenhöfer traf in der 30. Minute zum 3:0 und legte in der 66. Minute seinen zweiten Treffer nach. In der Schlussphase schraubten Ben Leo Behrens in der 76. Minute und Max Peterson ebenfalls in der 76. Minute das Ergebnis auf 6:0.
FSV Bentwisch II – SpVgg Cambs-Leezen Traktor 2:1
Vor 40 Zuschauern setzte sich der FSV Bentwisch II knapp durch. Finn Eirik Schumacher brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung, ehe David Hagemeister in der 63. Minute für die SpVgg Cambs-Leezen Traktor ausglich. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Philipp Lemke erzielte nur eine Minute später, in der 64. Minute, den Treffer zum 2:1-Endstand.
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