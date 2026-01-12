Fc Rot erhält Defibrillator

Ambulanter Pflegedienst Laisa stiftet Defibrillator an den FC Rot

Übergabe beim Harrescup 2026 – Gerät speziell für Kinder und Jugendliche geeignet

St. Leon-Rot, 04.01.2026

Der Ambulante Pflegedienst Laisa hat dem Fußballverein FC Rot einen modernen Defibrillator gespendet. Die offizielle Übergabe fand im Rahmen des Harrescups 2026 statt. Mit dieser Spende wird ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit von Spielern, Vereinsmitgliedern und Besuchern auf dem Sportgelände geleistet.

Initiiert wurde die Spende von Geschäftsführer Sascha Zielinski, der selbst seit vielen Jahren aktives Mitglied beim FC Rot ist.

„Als Pflegedienst ist es für uns selbstverständlich, Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in unserer Region zu übernehmen. Wie wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, kann es gerade im Sport zu unerwarteten Notfällen kommen – umso wichtiger ist eine schnelle und professionelle Erste Hilfe“, so Zielinski.

Besonderen Wert legte der Ambulante Pflegedienst Laisa darauf, ein hochwertiges und bewusst spezielles Modell auszuwählen. Der gespendete Defibrillator ist in diesem Punkt besonders, da er ausdrücklich auch für Kinder und Jugendliche geeignet ist und damit optimal auf die Anforderungen eines Vereins mit umfangreicher Jugendabteilung abgestimmt wurde.

Die fachgerechte Einweisung und Schulung im Umgang mit dem Gerät erfolgt in Zusammenarbeit mit Herrn Hofmann von dem DRK St. Leon-Rot. Dadurch wird sichergestellt, dass Trainer, Betreuer und Verantwortliche im Ernstfall schnell und sicher handeln können.

Der FC Rot zeigte sich sehr dankbar für die Unterstützung. Die Spende stärkt nicht nur die medizinische Notfallvorsorge des Vereins, sondern unterstreicht auch die enge Verbundenheit zwischen lokalen Institutionen, Ehrenamt und Gesundheitswesen.

v.l

Hermann Lang Finanzvorstand

Robert Post Jugendleiter

Sascha Zielinski Geschäftsführer Laisa GmbH

Torsten Hoffmann DRK St. Leon Rot

Achim Jung Sportvorstand

Elmar Bellemann Verwaltungsvorstand