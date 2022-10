– Foto: Nicole Seidl

FC Romania Regensburg gewann erstes Rückrundenspiel A-Klasse 2

14. Spieltag

SpVgg Ziegetsdorf II - FC Romania Regensburg 1:3 (0:1) FC Romania Regensburg konnte sich im ersten Rückrundenspiel die Punkte vor 25 Zuschauern sichern. Durch ein unglückliches Eigentor von Lukas Bauser gingen die Gäste in der 10. Minute in Führung. Erst spät gelang dem Gastgeber SpVgg Ziegetsdorf II durch Nechirvan Ghazi Kheder (67.) der Ausgleich, in der 76. Minute brachte Ionen Irimescu den FC Romania Regensburg erneut in Führung, Torjäger Mihai Cionca setzte in der 79. Minute noch eins drauf, so holte sich der Tabellenführer die Punkte. Schiedsrichte: Richard Schmalhofer Mit 34 Punkten steht der FC Romania Regensburg an der Spitze der Tabelle, SpVgg Ziegetsdorf II konnte sich bisher 12 Punkte holen und belegt Platz 6.

SV Obertraubling II - FC Oberhinkofen II 1:2 (0:1) Der SV Obertraubling II musste sich am 14. Spieltag daheim geschlagen geben. FC Oberhinkofen II punktete vor 35 Zuschauern am vergangenen Wochenende. Felix Groda brachte in der 35. Minute die Führung, Kevin Löffelmann erhöhte in der 52. Minute für die Gäste. In der 64. Minute landete Moritz Groda das 1:2. Schiedsrichter: Andre Sykura FC Oberhinkofen II konnte sich in der bisherigen Saison 9 Punkte holen und belegt Platz 10, SV Obertaubling II steht auf Platz 7 mit 12 Punkten.

TSV Großberg II - SG Schwabelweis/DJK Nord 2:7 (1:1) Beim TSV Großberg II durften die 45 Zuschauer in der ersten Hälfte eine Partie auf Augenhöhe miterleben, Tobias Meyer erzielte in der 23. Minute das 1:0, Leo Kiermeier machte in der 25. Minute den Ausgleich. Doch in der zweiten Halbzeit überzeugten die Gäste SG Schwabelweis/DJK Nord klar. Leo Kiermeier brachte in der 47. Minute die Führung, Aaron Frey baute die Führung weiter aus (51.), dann gelang Tobias Meyer noch ein Treffer in der 54. Minute für den TSV Großberg II, nur kurz darauf erhöhte Edward Spielmann (57.) für die Gäste erneut. Sebastian Fischer erzielte in der 73. Minute das 2:5, noch zweimal nutzte die SG ihre Chancen, Luka Jurisic (79.) und durch sein persönliches Triple Leo Kiermeier (85.) holte man sich die Punkte. Schiedsrichter: Josef Hopfensperger Die SG Schwabelweis/DJK Nord steht somit auf Platz 2 der Tabelle mit 30 Punkten, TSV Großberg II belegt Platz 5 mit 13 Punkten.

FK Phönix Regensburg - SV Sallern Regensburg II 1:2 (1:0) SV Sallern Regensburg II konnte sich am Weinweg die Punkte gegen FK Phönix Regensburg holen. 15 Zuschauer waren anwesend. Stefan Forster brachte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung, doch Arian Alidemaj gelang in der 77. Minute der Ausgleich, Adrian Schmid versenkte in der 79. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste. Schiedsrichter: Luka Pinkpank FK Phönix Regensburg kann sich mit 11 Punkten auf Platz 9 wiederfinden, SV Sallern Regensburg II steht auf Platz 11 der Tabelle mit 8 Punkten aus der bisherigen Saison.