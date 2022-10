– Foto: G. Krysiak

FC Romania macht die Punkte auswärts A-Klasse 2

15. Spieltag

NK Hrvatska Regensburg - TSV Großberg II 1:3 (1:1) TSV Großberg II kann sich beim NK Hrvatska Regensburg klar durchsetzen, 40 Zuschauer durften in der ersten Halbzeit eine Partie auf Augenhöhe miterleben, dann setzte sich Großberg II durch. Davor Cucek erzielte in der 20. Minute das 1:0, Florian Mayer glich in der 32. Minute aus. In der 49. Minute gab es Elfmeter für die Gäste, welchen Heribert Knott dankend annahm, die letzte Bude im Match machte Tobias Mayer (65.), was zum klaren Sieg führte. Schiedsrichter: Jürgen Stiller

TSV Wacker 50 Neutraubling II - SG Schwabelweis/DJK Nord 0:5 (0:2) Die SG Schwabelweis/DJK Nord erzielte vor 15 Zuschauern einen zu 0 Auswärtssieg am 15. Spieltag. Aaron Frey machte in der 18. Minute die erste Bude, Leo Kiermeier legte in der 33. Minute nach, einen weiteren Treffer landete die SG in der 55. Minute, bevor Leo Kiermeier erneut versenkte. In der 88. Minute gab es Elfmeter für die Gäste, welchen Sebastian Fischer gekonnt zum 0:5 versenkte. Schiedsrichter: Josef Hopfensperger

Serbischer Club-Donau Regensburg - SV Obertraubling II 2:0 gewertet Schiedsrichter: Siegfried Schüder

SpVgg Ziegetsdorf II - SG VfB/BSC Regensburg II 0:1 (0:1) Mit nur einer Bude konnte sich die SG VfB/BSC Regensburg II die Punkte bei der SpVgg Ziegetsdorf holen. Dominik Hylla machte den Siegestreffer in der 20. Minute vor 50 anwesenden Zuschauern. Schiedsrichter: Luka Pinkpank