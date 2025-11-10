FC Roj zieht davon und ist Herbstmeister – keine Tore in Kamen

Am vorletzten Spieltag der Hinrunde hat der FC Roj Dortmund die Gunst der Stunde genutzt, seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut und ist mit einem Polster von sechs Zählern vorzeitig Herbstmeister. Beim SV Sodingen wurde der Titelkandidat seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich dank der Treffer von Zivko Radojcic (29.), Pjer Radojcic (50.) und Santiliano Braja (62./77.) letztlich klar mit 4:0 durch.
"Wir haben aktuell einen guten Lauf und das fünfte Spiel hintereinander zu Null gespielt. Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen und unsere Defensive war auch heute wieder sehr solide. Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, es war nicht einfach, auch wegen der Platzverhältnisse. Wir haben uns vorab eingestellt, dass heute Zweikämpfe, zweite Bälle und Standards entscheidend sein werden und nicht der spielerische Glanz im Vordergrund steht. Das haben wir am Ende bravourös gelöst und deswegen bin ich zufrieden", bilanzierte Rojs Marcel Radke am Sonntagabend vor seinem 40. Geburtstag. Profitiert haben die Dortmunder in der Tabelle vor allem auch vom torlosen Ausgang des Topspiels zwischen dem VfL Kamen und dem FC Marl, die sich dadurch jeweils zwei Zähler im Meisterschaftsrennen wegnahmen, und weiterhin punktgleich sind. Ebenfalls 29 Punkte auf dem Konto hat nun auch der SV Wanne 11, der nach zwei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur fand und den TuS Harpen die erste Niederlage seit drei Wochen beibrachte. Bilal Lasshab hatte mit seinem Tor in der 29. Minute für den Treffer des Tages gesorgt.
Sich mächtig den Frust von der Seele schoss sich am Sonntag der Königsborner SV, der Kellerkind YEG Hassel nach drei Niederlagen in Serie mit 7:1 zerlegte. Die Wettklo-Brüder Val-Leander und Veit-Laurin waren mit ihren Doppelpacks in der ersten Hälfte maßgeblich für den Kantersieg verantwortlich, durch den der KSV den achten Tabellenplatz verteidigen konnte. Hinter Königsborn rangiert weiterhin der SV Brackel, der den BV Herne-Süd mit 2:0 in die Knie zwingen konnte. Den Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpassten dahinter der TuS Hannibal und Hombrucher SV, die sich im direkten Aufeinandertreffen 1:1 unentschieden trennten und so die Big Points verpassten. Gökhan Ucar hatte Hannibal die Pausenführung besorgt (40.), die Rene Richter in der Schlussphase noch egalisieren konnte (84.). Auch die Sorgenkinder der Liga blieben am Sonntag glücklos. Die SF Wanne-Eickel (1:2 gegen den TuS Eichlinghofen) und der SuS Kaiserau (2:5 beim FC Altenbochum) kassierten die achte bzw. elfte Saisonniederlage.
15. Spieltag
Fr., 14.11.25 19:30 Uhr TuS Eichlinghofen - FC Altenbochum
So., 16.11.25 14:30 Uhr BV Herne-Süd - Königsborner SV
So., 16.11.25 14:30 Uhr FC Marl - SF Wanne-Eickel
So., 16.11.25 14:45 Uhr YEG Hassel - SV Sodingen
So., 16.11.25 15:00 Uhr SuS Kaiserau - TuS Harpen
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Wanne 11 - SV Brackel 06
So., 16.11.25 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - TuS Hannibal
So., 16.11.25 15:30 Uhr Hombrucher SV - VfL Kamen
SF Wanne-Eickel – TuS Eichlinghofen 1:2
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Anouar Magrouda (80. Futukaro Hashigushi), Nils Ölcek, Arthur Nakalyuzhnyy (61. Raman Derwish), Efe Kamil Acar (90. Ismael Diaby), Klaus Felix Ndoki, Vladyslav Vatav (87. Rohbar Derwish), Yuri Skrypnyk (46. Burak Ates), Anthony Erhahon - Trainer: Lukas Fronczyk
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Andreas Uphues (71. Kagan Atalay), Levi Lennart Butt (46. Aleksandar Djordjevic) (87. Andreas Lichtner), Emmanuel Nagel, Marcel Dickehut, Mahir Boran Cenan, Roman David Geist, Leander Dreßel, Fynn Gedaschke, Gad Addai Akrasi (60. Jan Westerheide), Muhsin Aktas (74. Oktay Ipek) - Trainer: Marc Neul
Schiedsrichter: Pascal Alack - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Leander Dreßel (31.), 1:1 Anthony Erhahon (60. Foulelfmeter), 1:2 Aleksandar Djordjevic (75.)
VfL Kamen – FC Marl 0:0
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Mika Oxe (81. Ünal Kurtulus), Emre Demir, André Daniel Witt, Ahmet Karaduman (70. Rienat Mochuliak), Rahim Kocakus, Can Demircan, Mirco Gohr, Görkem Ücüncü (80. Dustin Jurkiewicz) - Trainer: Mehmet Kara
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Niklas Baf (86. Maik Habitz), Kim Völkel, Dennis Grodzik, David Sdzuy (90. Arian Phil Schuwirth), Tim Marquardt (77. Fabian Kudlek), Phil Janicki (64. Gökhan Turan), Markus Zavalov (46. Luciano Sabellek) - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Nahum Walther (Minden) - Zuschauer: 185
Tore: keine Tore
TuS Hannibal – Hombrucher SV 1:1
TuS Hannibal: Michael Reznik, Ayoub Boulila (77. Hamza Nassiri El Aamraoui), Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib, Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku, Amir Ibrahim Zergoun (63. Redon Cenaj), Harrison Daniel Uchenna, Gökhan Ucar (72. Anes Omerovic), Kevin Thomas Usang, Soufian Laghrissi (83. Adham Kaderi) - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
Hombrucher SV: Jan Hennig, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge (75. Julien-Maurice Götzen), Jannik Tipkemper, Dillon Aquinas Nesaraj, Alexander Bernhard (75. Christian Bernhard), Kevin Mattes, Christian Peters, Fabian Vargues Martins, Williams Landa, Ali Sener (66. Rene Richter) - Trainer: Karim Bouasker
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Gökhan Ucar (40.), 1:1 Rene Richter (84.)
SV Sodingen – FC Roj Dortmund 0:4
SV Sodingen: Thorben Krol, Ensar Candag, Ramazan Bünjamin Karatas (55. Ayob Dani Hammdi), Baris Köktürk (55. Ismet Batmaz), Bawer Öncel, Koray Basar (65. David Marijan), Ilias Dimopoulos, Kayra Candag, Özberk Ören, Chukwu Ifeanyi, Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji (74. Marcel Ramsey), Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz (65. Serhat Uzun), Florian Juka (70. Soufiane Laaouisset), Pjer Radojcic, Zivko Radojcic, Salih Arabaci, Mateus Ayala Cardoniz (60. Santiliano Braja), Emre Yesilova (83. Hakan Cevirme) - Trainer: Marcel Radke
Schiedsrichter: Jan-Lucas Wree - Zuschauer: 101
Tore: 0:1 Zivko Radojcic (29.), 0:2 Pjer Radojcic (50.), 0:3 Santiliano Braja (62.), 0:4 Santiliano Braja (77.)
Königsborner SV – YEG Hassel 7:1
Königsborner SV: Lukas Leuchtmann, Tim Lorenz, Luca Becker (70. Taha Efe), Maximilian Brüwer, Ole Conredel, Soufian Maatalla, Veit-Laurin Wettklo (61. Kareem Aichi), Dzanan Mujkic (61. Tony Bao Nguyen), Soner Aydin, Asvigan Nagendran (61. Marvin Noah Pietryga), Val-Leander Wettklo (83. Rene Nemitz) - Trainer: Arndt Kempel
YEG Hassel: Tymur Fazilov, Chi Jason Ateghang, Maxim Djatlev (69. Onour Kara Ali), Cihan Yildiz, Kadir Gökyar, Burak Uysal, Tokiya Monno, Emirhan Catakli (46. Vitali Alejandro Martinez Hernandez), Riku Tome, Jerome Kapenda, Yüksel Terzicik (46. Ridvan Demircan) - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Veit-Laurin Wettklo (8.), 2:0 Luca Becker (18.), 3:0 Val-Leander Wettklo (24.), 4:0 Val-Leander Wettklo (40.), 5:0 Veit-Laurin Wettklo (45.+3), 6:0 Luca Becker (50.), 6:1 Jerome Kapenda (62.), 7:1 Marvin Noah Pietryga (90.+1)
SV Brackel 06 – BV Herne-Süd 2:0
SV Brackel 06: Yannik Kube, Anil Konya, Rron Sahiti, Nicholas Rous (86. Raoul Wistuba), Mohamed Achahboun, Abdellah Mohammed (74. Cedric Steffen Mielsch), Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski (46. Malcolm Ferro), Ayman Maatoug Akalay, Anil Can Mert, Matti Schülke (79. Ismail Özmen) - Trainer: Egzon Gervalla
BV Herne-Süd: Max Kessebohm, Marvin Wronowski, Cedric Geduttis, Dominik Lücke, Ibrahim Isler, Nicolai Lux (57. Marc Pape), Jermaine Rupieper (73. Zouhir Akrifou), Marcus Piossek, Jan Tegtmeier (57. Migel-Max Schmeling), Ahmet Mizrak (90. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Dominik Hanemann - Trainer: Dennis Hasecke
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Heinrich Arrey Bakor (45.+2), 2:0 Anil Konya (70.)
TuS Harpen – SV Wanne 11 0:1
TuS Harpen: Ben Zöllner, Marco Bakenecker, Alan Lakota (83. Denis Jankowski), Matin Sediqui (65. Marco Jankowski), Jan Beeke Fischer (83. Allan Burfeind Bimete), Niklas Döhmen, Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb (90. Jan Albrecht), Jan Oberhagemann, Rinim Haliti, Nico Ralph Brinkmann - Trainer: Björn Lübbehusen
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Antonio Curic, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Nick Stehl (65. Mohammed Rahmouni), Eyyüb Aydinli, Simon Gummels, Ferhat Sahin (65. Ismail Akbaba), Johannes Debski (11. Bilal Lasshab), Amel Omerovic (20. Onur Koymali), Julian Kaminski - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Moritz Busch-Tolkemitt - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Bilal Lasshab (29.)
FC Altenbochum – SuS Kaiserau 5:2
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Björn Busse (30. Marco Polk), Marte Drews, Kenneth Neumann (78. Merdan Toku), Till Sittartz, Till Reinmöller (85. Ayman Bousouf), Marco-Rosario Costanzino (90. Mohammed Ramadan), Luca Sundermann (63. Maximilian Fritz), Niklas Leser, Luca Chaladze, Jassin Bousouf - Trainer: Axel Sundermann
SuS Kaiserau: Jan Klawunde, Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz, Justin Waschescio, Akif Cakmak (90. Daniel Lourenco Suzano), Ole-Lasse Lohmann (59. Luca Phil Rebbert), Fabio Pospiech, Timo Milcarek (32. Michael Seifert), Felix Hülsmann (72. Serciwan Sener), Fabian Lleshaj, Amin Hill - Trainer: Steffen Köhn
Schiedsrichter: Jonathan Rupert - Zuschauer: 79
Tore: 1:0 Marco-Rosario Costanzino (4.), 1:1 Felix Hülsmann (22.), 2:1 Jassin Bousouf (39.), 2:2 Michael Seifert (69.), 3:2 Niklas Leser (69.), 4:2 Marco-Rosario Costanzino (85.), 5:2 Luca Chaladze (90.+8)