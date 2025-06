Björn Sobotzki (vorne) – Foto: David Zimmer

FC Roj trennt sich überraschend von Erfolgstrainer Björn Sobotzki Nach dem verpassten Aufstieg in die Westfalenliga endet die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Dortmunder Landesligisten und seinem Coach. Verlinkte Inhalte LL Westfalen St. 3 FC Roj Björn Sobotzki

Der FC Roj hat sich überraschend von Trainer Björn Sobotzki getrennt. Nach einer Saison, in der der Klub knapp den Aufstieg verpasste, wurde der Schritt trotz des sportlichen Erfolgs notwendig. Sobotzki selbst begründet den Abschied und spricht über die Beweggründe.

Landesliga Westfalen: FC Roj und Trainer Björn Sobotzki gehen getrennte Wege Der FC Roj hat am späten Freitagabend überraschend die Trennung von seinem Trainer Björn Sobotzki bekannt gegeben. Der 42-Jährige führte den Dortmunder Verein in den vergangenen zwei Jahren von der Bezirksliga in die Landesliga und beinahe in die Westfalenliga. Nach dem dramatischen Verpassen des Aufstiegs in der letzten Saison, bei dem Roj nach einer Niederlage gegen die DJK TuS Hordel vom ersten auf den dritten Platz abrutschte, endete nun die erfolgreiche Zusammenarbeit.

„Es war eine sehr schwere Entscheidung. Wir haben uns Mittwoch getroffen und über die Saison gesprochen – auch über das Spiel in Hordel. Es war sehr emotional“, erklärte der Verein, gegenüber den Ruhr-Nachrichten, zur Trennung. Sobotzki, der für seine ruhige, aber zielstrebige Arbeitsweise bekannt war, brachte Roj in der Saison 2023/24 den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. Nach einem starken Saisonverlauf, bei dem die Mannschaft bis zum letzten Spieltag an der Tabellenspitze stand, verpasste der Klub knapp den direkten Aufstieg in die Westfalenliga. „Ich habe einfach gemerkt, dass der Verein nicht mehr zu 100 Prozent hinter mir steht. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich das nicht mehr möchte, weil ich dieses Vertrauen schon benötige“, erklärte Sobotzki, ebenfalls gegenüber den Ruhr-Nachrichten, und widersprach der Vereinsversion, die von einer gemeinsamen Entscheidung sprach. Der Coach betonte, dass das Vertrauen des Vereins entscheidend für seine weitere Arbeit sei – insbesondere in einer Saisonvorbereitung, die ohne Garantien für den Erfolg zu riskant erscheine.