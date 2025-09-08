FC Roj: Radke siegt gegen Ex-Club YEG Hassel und springt auf Platz 1

Trainer Marcel Radke, der im Sommer den FC Roj übernommen hat, gewann gegen seinen Ex-Club YEG Hassel mit 2:0. Der dritte Sieg in Serie brachte die Tabellenführung in der Landesliga 3.

Die erste Halbzeit verlief ohne Glanz. Roj tat sich schwer, das Spiel schnell zu machen und gefährliche Situationen zu kreieren. YEG verteidigte leidenschaftlich, so dass es mit eine torlosen Unentschieden in die Pause ging.

Die Gastgeber drängten auf die Entscheidung, doch mehrere klare Gelegenheiten blieben ungenutzt. Erst in der Nachspielzeit machte wieder Braja den Deckel drauf. Mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit stellte er den 2:0-Endstand her. Die Defensive von RoJ ließ wie schon in den Spielen zuvor nichts zu und sicherte so den verdienten Erfolg.

Die Partie drehte sich in der 48. Minute, als die Gäste nach einem Platzverweis in Unterzahl gerieten. Roj übernahm daraufhin die Kontrolle. Mit mehr Tempo und mutigem Spiel nach vorne erarbeitete sich die Mannschaft sofort gute Chancen. Nur sieben Minuten später brachte Santiliano Braja seine Mannschaft mit einem präzisen Abschluss in Front.

Das sagt Roj-Coach Marcel Radke zum Spiel:

Frage: Herr Radke, wie bewerten Sie den Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit?

Radke: Mit der ersten Hälfte war ich nicht zufrieden. Wir waren zu langsam und haben die Räume nicht gefunden. Nach der Roten Karte haben wir sofort das Spiel in die Hand genommen. Ab diesem Moment haben wir mutig nach vorne gespielt, viele Chancen herausgespielt und verdient getroffen.

Frage: Heute haben Sie gegen Ihren ehemaligen Club gespielt. War es für Sie etwas Besonderes?

Radke: Natürlich. Ich hatte eine schöne Zeit bei YEG, wir haben Titel geholt und wären fast aufgestiegen. Diese Erinnerungen bleiben. Aber heute ging es für mich nur darum, mit Roj erfolgreich zu sein. Ich wünsche YEG alles Gute, sie haben genug Qualität, um Punkte zu sammeln.

Frage: Ihr Team hat drei Siege in Serie geholt und steht nun auf Platz eins. Ist das ein Signal für den weiteren Saisonverlauf?

Radke: Es ist ein schönes Gefühl oben zu stehen, aber wir wissen dass es nur eine Momentaufnahme ist. Wir wollen unsere Serie fortsetzen. Der Fokus liegt jetzt voll auf dem nächsten Spiel gegen Herne-Süd.

Frage: Zwei Schlüsselspieler fehlen Ihnen durch Rote Karten. Trotzdem wirkt die Mannschaft geschlossen. Wie sehen Sie das?

Radke: Wir haben einen starken und breiten Kader. Jeder Spieler weiß dass er Verantwortung übernehmen muss. Wir können Ausfälle kompensieren und treten als Einheit auf. Genau das hat man heute gesehen.