FC Roj präsentiert neuen Trainer für die Landesliga-Saison

Der FC Roj hat nach der überraschenden Trennung von Björn Sobotzki einen neuen Trainer vorgestellt: Marcel Radke übernimmt das Amt und soll das Team in der kommenden Saison zum Aufstieg in die Landesliga 3 führen. Der 39-Jährige war zuletzt bei YEG Hassel aktiv, wo er im April 2025 überraschend zurücktrat.

„Er war in den letzten zwei Jahren als Trainer bei YEG Hassel tätig“, so ein Vereinsvertreter des FC Roj. „Wir haben aber schon ein bisschen länger Kontakt. Wir hatten immer eine gute Beziehung.“ Nach dem überraschenden Abgang von Sobotzki und dem verpassten Aufstieg suchte der Verein nach einem neuen Trainer. „Es gab ein paar Alternativen, auch aus dem Dortmunder Raum. Letztendlich hatten wir aber bei Marcel das beste Gefühl. Wir sind sehr froh, dass er zugesagt hat“, erklärte der FC Roj, gegenüber den Ruhr-Nachrichten.

Radke wird nun das Team übernehmen, nachdem er in der vergangenen Saison mit YEG Hassel den dritten Platz in der Landesliga 3 erreichte. In seiner Karriere als Spieler war Radke im Ruhrgebiet aktiv und wurde in den Jugendabteilungen des FC Schalke 04, der SG Wattenscheid und des MSV Duisburg ausgebildet. Als Trainer sammelte er Erfahrungen bei YEG Hassel, Firtinaspor Herne und dem SV Horst 08, bevor er nun zu Roj wechselt.