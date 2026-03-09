FC Roj im Defensiv-Dilemma: Ein gefährliches Déjà-vu

Wanne-Eicke. Es war ein Spiel, das alles bot, was den Amateurfußball so packend macht: Leidenschaft, Wendungen und ein dramatisches Finish. Der FC Roj entführte am vergangenen Wochenende mit einem 2:3-Auswärtssieg drei hart erkämpfte Punkte bei den SF Wanne-Eickel. Doch trotz der Überzahl in der Schlussphase blieb es bis zur letzten Sekunde eine Zitterpartie, die einmal mehr die defensiven Baustellen der Dortmunder aufzeigte.

Nach einem frühen Rückstand in der Fremde bewies der FC Roj spielerische Reife. Der Ausgleich fiel nach einem Musterbeispiel an Übersicht: Baris Afsar bediente mit einem perfekt getimten Pass Ennaji, der keine Nerven zeigte und zum 1:1 einschob. Afsar unterstrich damit erneut seine Rolle als kreatives Zentrum im Mittelfeld der Dortmunder und leitete die Phase ein, in der Roj das Spiel an sich riss.

Wanne-Eickel in Unterzahl – Roj mit defensiven Lücken

Die Weichen für den Sieg schienen endgültig gestellt, als sich die Gastgeber der SF Wanne-Eickel selbst schwächten. Nach einer harten Entscheidung sah ein Spieler der Heimmannschaft die Gelb-Rote Karte. Doch wer glaubte, der FC Roj würde die Partie in Überzahl nun souverän nach Hause schaukeln, sah sich getäuscht. Statt defensiver Stabilität offenbarten sich erneut die bereits aus der Vorwoche bekannten Lücken in der Abwehr. Wanne-Eickel blieb trotz Unterzahl gefährlich und forderte der Roj-Defensive alles ab – ein echtes Déjà-vu für alle Mitgereisten.

Die späte Show des Florian Juka

Dass die drei Punkte am Ende doch mit in den Bus nach Dortmund wanderten, war der Kaltschnäuzigkeit von Florian Juka zu verdanken. In einer nervenaufreibenden Schlussphase avancierte er zum Helden des Tages. Zunächst markierte er den wichtigen Treffer zum 2:2, bevor er in der Nachspielzeit erneut goldrichtig stand und den dramatischen 3:2-Siegtreffer erzielte. Juka nutzte die Räume, die sich gegen die dezimierten Gastgeber boten, eiskalt aus.

Stimmen zum Spiel: Baris Afsar warnt trotz Sieg

Auch Vorlagengeber Baris Afsar war nach dem Abpfiff die Erleichterung anzumerken, doch die Analyse fiel gewohnt kritisch aus:

„Wir sind froh über den Auswärtssieg und die Moral, die wir gezeigt haben. Mein Pass auf Ennaji war wichtig, und Florian Juka hat uns am Ende mit seinen Toren gerettet. Aber wir müssen ehrlich sein: Auch wenn Wanne-Eickel in Unterzahl war, haben wir hinten zu viel zugelassen. Diese Lücken dürfen uns in Überzahl nicht passieren. Wir machen uns das Leben oft selbst schwerer, als es sein müsste.“

Fazit: Moral top, Stabilität ausbaufähig

Der FC Roj festigt seinen Ruf als „Spektakel-Team“. Zwei 3:2-Siege in Folge sprechen für eine enorme offensive Qualität und einen unbändigen Siegeswillen. Doch das wiederkehrende Muster der defensiven Anfälligkeit – selbst gegen einen dezimierten Gegner – bleibt der Warnschuss für die kommenden Wochen. Wenn die Mannschaft diese Lücken schließt, ist sie kaum zu stoppen.