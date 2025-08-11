FC Roj: Gelungener Start - Radke: „Wir haben noch Arbeit vor uns“

Der letztjährige Tabellendritte ist erfolgreich in die zweite Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte gestartet. Beim Aufsteiger VfL Kamen gelang der Dortmunder Mannschaft von Neu-Coach Marcel Radke am 1. Spieltag ein knapper Sieg, den sich der FC Roj vor allem aufgrund der starken ersten Halbzeit verdient hatte.

„Erst mal bin ich glücklich über die drei Punkte“, sagte Radke nach dem Spiel: „Wir hatten einige klare Chancen und hätten vielleicht noch ein oder zwei Tore mehr erzielen können."

Besonders wichtig war der Treffer zum 2:0 kurz nach der Pause. „Das kam genau zum richtigen Zeitpunkt und hat uns Sicherheit gegeben“, so Radke. In der Folge verteidigte Roj konzentriert, machte die Räume eng und ließ nur wenige Möglichkeiten zu. Lediglich beim Gegentor nach einer Ecke habe man einen Moment nicht aufgepasst, räumt er ein.

Trotz des guten Starts will Radke die Partie realistisch einordnen: „Wir müssen uns als Mannschaft noch besser finden. Einige Spieler haben große Teile der Vorbereitung verpasst und wir sind noch nicht lange in dieser Formation zusammen.“ Er ist jedoch überzeugt, dass die Qualität im Kader hoch genug ist, um die gesteckten Ziele zu erreichen. In der vergangenen Saison verpasste der FC Roj den Aufstieg erst am letzten Spieltag, als das Topspiel gegen den heutigen Westfalenligisten DJK TuS Hordel knapp mit 1:2 verloren ging.