FC Roj: Designierter Westfalenligist holt Westfalenliga-Stammkeeper

Senderovic (rechts) wird bald das Tor des FC Roj hüten. – Foto: Harald Szczygiol

Der FC Roj braucht nur noch einen Zähler aus den letzten vier Partien, um den Aufstieg in die Westfalenliga einzutüten. Formsache für den souveränen Tabellenführer der Landesliga Staffel 3, der die Planungen für die sechsthöchste Spielklasse aufgenommen hat. Vom aktuellen Westfalenliga 2-Schlusslicht FC Brünninghausen kommt Stammkeeper Kerim Senderovic. Der 25-Jährige hat in seiner Laufbahn bereits 71 Westfalenliga- und zehn Oberliga-Partien absolviert (u. a. BSV Schüren und TuS Bövinghausen).

Zudem wurde vom Bezirksligisten KF Sharri Muhammed Jabri verpflichtet, der in der vergangenen Saison beim TuS Hannibal mit 20 Toren in der Landesliga auf sich aufmerksam gemacht hatte. Aktuell fällt der 28-jährige Angreifer wegen einer schweren Handverletzung seit dem Winter aus. Das Comeback wird erst in Roj erfolgen. Die Neuzugänge gab der Sportliche Leiter Öcal Kaya in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" bekannt.