FC Roj: Der verlorene Sohn kehrt zurück

Mit Ender Özhan (Türkspor Dortmund) ein vielversprechenden Talent für das Tor. Der 34-jährige Marcel Ramsey kehrt nach einem halben Jahr von KF Sharri zurück und möchte nochmals als echter Leader in der Offensive vorangehen.
Die erste Neuverpflichtung ist Ender Özhan, 19 Jahre alt. Der junge Torwart wurde bei RW Ahlen ausgebildet und wollte ursprünglich sein erstes Seniorenjahr bei Türkspor Dortmund in der Oberliga bestreiten. Doch nach der Verpflichtung eines erfahrenen Torhüters bei Türkspor schrumpften seine Einsatzchancen. Özhan entschied sich deshalb für einen Wechsel um wertvolle Spielpraxis zu sammeln und fand mit dem FC Roj den passenden Verein.
Noch spektakulärer ist die zweite Verpflichtung Marcel Ramsey, 34 Jahre alt. Der groß gewachsene Angreifer bringt nicht nur Erfahrung aus zahlreichen Spielzeiten in der Landesliga und Bezirksliga mit, sondern auch beeindruckende Torgefahr. In der Saison 2023/24 erzielte er 13 Treffer in 21 Spielen, in der Saison 2024/25 traf er 6 Mal in 13 Partien.
Auch bei KF Sharri zeigte er zuletzt starke Leistungen und bestätigte seine Qualität. Ramsey gilt als klassischer Mittelstürmer mit viel Körperkraft, Kopfballstärke und einem ausgeprägten Torriecher. Gleichzeitig ist er vielseitig einsetzbar. Für die kommende Saison plant der Verein ihn nicht nur im Sturm, sondern auch im zentralen und offensiven Mittelfeld einzusetzen. Seine Erfahrung und Übersicht sollen der Mannschaft Stabilität geben und seine Mitspieler unterstützen.
Mit Özhan und Ramsey hat der FC Roj eine spannende Mischung aus Jugend und Erfahrung verpflichtet und ist für die neue Saison bestens gerüstet. Besonders die Rückkehr von Ramsey ist ein starkes Signal. Der verlorene Sohn ist zurück und alle sind gespannt welche Rolle er in dieser Saison spielen wird.