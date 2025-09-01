FC Roj: Der verlorene Sohn kehrt zurück

Mit Ender Özhan (Türkspor Dortmund) ein vielversprechenden Talent für das Tor. Der 34-jährige Marcel Ramsey kehrt nach einem halben Jahr von KF Sharri zurück und möchte nochmals als echter Leader in der Offensive vorangehen.

Die erste Neuverpflichtung ist Ender Özhan, 19 Jahre alt. Der junge Torwart wurde bei RW Ahlen ausgebildet und wollte ursprünglich sein erstes Seniorenjahr bei Türkspor Dortmund in der Oberliga bestreiten. Doch nach der Verpflichtung eines erfahrenen Torhüters bei Türkspor schrumpften seine Einsatzchancen. Özhan entschied sich deshalb für einen Wechsel um wertvolle Spielpraxis zu sammeln und fand mit dem FC Roj den passenden Verein.

Noch spektakulärer ist die zweite Verpflichtung Marcel Ramsey, 34 Jahre alt. Der groß gewachsene Angreifer bringt nicht nur Erfahrung aus zahlreichen Spielzeiten in der Landesliga und Bezirksliga mit, sondern auch beeindruckende Torgefahr. In der Saison 2023/24 erzielte er 13 Treffer in 21 Spielen, in der Saison 2024/25 traf er 6 Mal in 13 Partien.