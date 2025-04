FC Roetgen vor richtungsweisendem Duell gegen Haaren

Auch wenn der FC Roetgen nach der Hinrunde mit 21 Punkten den siebten Platz belegte, richtete Trainer Jerome Janßen den Blick immer nach unten in der Tabelle. Sicher hätte er gerne eine ähnliche Rückrunde gespielt. Doch er ahnte schon, dass es anders kommen könnte. In den ersten sechs Rückrundenspielen hat der FC zwei Punkte geholt, der Vorsprung vor der Abstiegszone ist von acht auf fünf Punkte geschrumpft.

Etwas Pech war auch dabei. „Einmal haben wir in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen uns bekommen, der Punkte gekostet hat, dann haben wir in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen“, spricht der Trainer die Spiele gegen Arminia Eilendorf (1:1) und beim VfR Würselen (1:2) an. Im Derby in Konzen war man durch ein Eigentor von der Mittellinie in Rückstand geraten. Das sei vergleichbar mit dem Eigentor von Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach in Dortmund 2014 gewesen. „Der Verteidiger wird angelaufen und spielt den Ball in hohem Bogen zum Torwart zurück; der Ball setzt auf dem nassen Boden auf“, schildert Jerome Janßen die Situation, die er so noch nicht mitgemacht hat. „Dabei waren wir bis dahin die klar bessere Mannschaft“, so der Trainer. Nach dem Rückstand landete ein Kopfball der Roetgener am Innenpfosten des Konzener Tores, der Ball sprang wieder ins Feld. In der Nachspielzeit führte ein Eckball, der, so Jerome Janßen, „keiner war“, zum entscheidenden 1:3.