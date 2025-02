FC Roetgen vor der Rückrunde: „Wollen früh den Klassenerhalt sichern“

Die Winterpause ist vorbei, und der FC Roetgen startet in die Rückrunde der Bezirksliga. Mit 21 Punkten aus 15 Spielen rangiert das Team auf Platz sieben und liegt damit im sicheren Mittelfeld. Doch die Vorbereitung lief für Trainer Jerome Janßen nicht optimal.

„Bisher läuft die Vorbereitung leider nicht so, wie gewünscht. Zwei Testspiele mussten abgesagt werden, die hätten wir gerne gespielt und natürlich auch gebraucht“, sagt Janßen. Zudem fehlen einige Spieler verletzungsbedingt oder wegen Urlaubs. „Aktuell haben wir noch nicht die Form, die wir für die Liga benötigen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das bis zum Ende der Vorbereitung hinbekommen.“

Immerhin habe das Wetter in diesem Winter keine großen Probleme bereitet. Dennoch fehle es noch an Automatismen und Feinschliff. Die Zielsetzung des Teams bleibt aber unverändert: „Wir wollen in der Liga bleiben und gerne so früh wie möglich den Klassenerhalt eintüten. Daher hat sich an unserer Zielsetzung, auch kommende Saison in der Bezirksliga zu spielen, nichts geändert.“

Besonders herausfordernd werde es sein, die Hinrunde zu bestätigen: „Aufgrund der letzten Saison hat uns die ein oder andere Mannschaft sicher unterschätzt, das wird in der Rückrunde definitiv nicht mehr der Fall sein.“ Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem ersten Spiel gegen Arminia Eilendorf.

Einzelne Spieler hervorheben will Janßen nicht: „Bei uns steht das Kollektiv absolut im Vordergrund und ist der Grund für die gute Stimmung im Team.“ Eine erfolgreiche Saison wäre für ihn erreicht, wenn sich die Mannschaft weiterentwickelt: „Letzte Saison haben wir am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Sollten wir das diese Saison früher schaffen, ist das die gewünschte positive Entwicklung.“