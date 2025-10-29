FC Roetgen trennt sich von Trainer Jerome Janßen

Der Fußball-Bezirksligist reagiert auf die sportliche Talfahrt. Philipp Dunkel kehrt auf die Trainerbank zurück.

Der abstiegsgefährdete Fußball-Bezirksligist FC Roetgen hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Jerome Janßen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte der Verein am Mittwochnachmittag über seinen Facebook-Kanal mit.

„Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Gerade menschlich hat es zwischen Jerome, dem Vorstand und der Mannschaft immer sehr gut gepasst. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass seine Arbeit sehr geschätzt wird und er sich stets mit großem Einsatz für die Mannschaft eingebracht hat. Dennoch sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass eine Änderung auf der Trainerposition nötig ist, um die sportliche Trendwende zu schaffen“, heißt es dazu in der entsprechenden Vereinsmitteilung.

Doppelrolle für Dunkel

Bis auf Weiteres wird Philipp Dunkel neben seiner Aufgabe als Sportlicher Leiter auch den Posten des Cheftrainers übernehmen. „Gemeinsam wollen wir nun alles daransetzen, die bevorstehenden Aufgaben bestmöglich zu meistern und die sportliche Situation wieder zu verbessern“, teilt der Club mit.

Die Roetgener warten noch auf den ersten Sieg in dieser Saison in der Staffel vier. Mit lediglich zwei Zählern aus acht Spielen rangiert das Team momentan auf dem letzten Tabellenplatz. Janßen hatte die erste Mannschaft des FC 13 im Sommer 2023 von seinem Vorgänger Dunkel übernommen, der seitdem als Sportlicher Leiter für den Voreifelclub tätig ist und nun eine Doppelfunktion ausübt.

