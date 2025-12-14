FC Roetgen setzt auf Fläschel – Hoffnung im Abstiegskampf

– Foto: Michael Schneiders

Mit nur acht Punkten steht der FC Roetgen am Tabellenende der Bezirksliga Staffel 4. Ein neues Trainerteam und klare Analysen sollen die Wende bringen.

Der FC Roetgen hat auf die sportlich schwierige Lage reagiert und frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Ab März 2026 übernimmt Thomas Fläschel (35) das Amt des Cheftrainers. Bis dahin bleibt Philipp Dunkel verantwortlich, unterstützt ab dem Vorbereitungsstart zusätzlich von Fatos Popova. Der Verein rangiert nach zwei Siegen, zwei Remis und neun Niederlagen mit acht Punkten auf Platz 15 und damit am Tabellenende. Fläschel beschreibt die Übergangsphase und die Zusammenarbeit im Trainerstab ausführlich: „Fatos Popova (ein guter Freund von mir) wird als weiterer Co-Trainer zum Vorbereitungsstart hinzukommen. Er wird mit Kelly und Philipp die Mannschaft betreuen. Natürlich sind wir alle im engen Austausch.“ Zur sportlichen Situation findet der künftige Cheftrainer klare Worte: „Natürlich hätten wir uns alle sportlich mehr erhofft. Die Situation mit nur 8 Punkten ist nicht zufriedenstellend. Da ich bis jetzt nicht in der Verantwortung war, kann ich nicht mehr zur Hinrunde sagen.“

Trotzdem sieht Fläschel Chancen im Abstiegskampf, mahnt aber zur realistischen Einordnung: „Das rettende Ufer wirkt in Reichweite, jedoch dürfen wir uns von ‚nur‘ vier Punkten Rückstand nicht blenden lassen. Wir müssen uns über den Ernst der Lage im Klaren sein, unsere Chancen konsequenter nutzen und defensiv kompakter werden. Dann bin ich überzeugt, dass wir die Klasse halten werden.“ Auch personell laufen die Planungen: „Wir schauen uns um und schauen, was möglich ist. Mit Samuel Schwering wird aus der Zweiten ein Spieler fest zur Ersten hochgezogen.“ Fatos Popova, der zur Vorbereitung als zusätzlicher Co-Trainer einsteigt, schildert seine Entscheidung detailliert: „Ich freue mich sehr auf die neue Zusammenarbeit mit dem FC Roetgen. Als Thommy mich angerufen und gefragt hat, ob ich ihn dabei unterstützen möchte, den Abstieg zu verhindern, war für mich sofort klar, dass ich meinen Trainerposten beim VfL Vichttal – der mir persönlich sehr wichtig ist – keinesfalls aufgeben werde.“ Daher habe er zunächst Gespräche geführt: „Deshalb habe ich zuerst das Gespräch mit der Jugendleitung gesucht, um sicherzustellen, dass sich beide Aufgaben miteinander vereinbaren lassen. Nachdem wir das gemeinsam positiv klären konnten, habe ich zugesagt und nehme die Herausforderung nun mit voller Überzeugung an.“