FC Roetgen schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf, wechselt aber wieder den Trainer

Der FC Roetgen blickt auf eine ungewöhnlich unruhige Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga zurück. Nach einem Fehlstart und dem Trainerwechsel von Jerome Janßen zu Philipp Dunkel hat sich das Schlusslicht wieder an die Nichtabstiegsplätze herangearbeitet – und setzt nun in der Rückrunde auf einen weiteren Wechsel an der Seitenlinie.

Nach einem missglückten Start mit sechs Niederlagen und nur einem Remis zogen Dunkel und die weiteren Verantwortlichen des Clubs die Notbremse und beendeten die Zusammenarbeit mit Trainer Jerome Janßen. „Uns war vor der Saison schon bewusst, dass der Klassenerhalt wieder schwer werden wird. Dennoch waren wir davon überzeugt, dass der Kader stark genug ist, um dieses Ziel erreichen zu können“, erläutert der Sportliche Leiter.

Für den FC Roetgen ist es eine durchaus gewohnte Situation: Der Voreifelclub steckt erneut tief im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga fest. Dennoch blickt das Schlusslicht der Staffel vier auf eine äußerst turbulente Hinserie zurück. Diese Einschätzung bestätigt auch der Sportliche Leiter des FC 13: „Sonst ist es bei uns immer sehr ruhig“, sagt Philipp Dunkel, der seit Anfang November interimsweise wieder an die Seitenlinie zurückgekehrt ist.

Der 38-Jährige stellte sich daraufhin in den Dienst des Vereins und übernahm eine Doppelrolle bei den Roetgenern. Aus dem Vorgänger von Janßen wurde somit auch dessen Nachfolger. Unter der Regie des ehemaligen Stürmers lief es fortan deutlich besser. Nach zwei unglücklichen Niederlagen gegen Alemannia Mariadorf (3:4) und bei Ay-Yildizspor Hückelhoven (0:1) durfte Dunkel mit seinem Team im Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Kohlscheid (3:2) sowie bei Aufsteiger Niersquelle Kuckum (5:0) jubeln.

Zu Beginn habe sich die Mannschaft in einigen Partien deutlich unter Wert verkauft. Kleine Rückschläge hätten das Team mehrfach aus der Bahn geworfen, führt Dunkel weiter aus. „Wir haben allerdings keinesfalls einen Schuldigen für die sportliche Misere gesucht. Aber wie es im Fußball nun mal so ist, wird in solch einer Situation am ehesten die Personalie des Trainers geändert.“

Es folgte eine bittere Pleite im Abstiegskrimi gegen Haaren (1:3), doch zum Abschluss der Hinrunde setzte der Voreifelclub mit dem wichtigen Sieg beim Nachbarn aus Konzen (4:3) ein Zeichen. „Wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann stellt man fest, dass wir den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen wiederhergestellt haben. Gegen Mariadorf und in Hückelhoven hätten wir zudem nicht verlieren müssen“, betont Dunkel. Der abschließende „dramatische“ Erfolg in Konzen sei vor allem für die Moral enorm wichtig gewesen, ergänzt der Sportliche Leiter. „Das war schon ein Highlight. Wir sind mit einem guten Gefühl in die Winterpause gegangen, weil wir aus den letzten vier Spielen drei Siege geholt haben.“

Am 20. Januar nimmt Dunkel mit seinem Team die Vorbereitung für die Rückrunde auf, die für die Roetgener am 22. Februar mit dem Derby gegen Spitzenreiter Germania Eicherscheid startet. „Jetzt gilt es, an die gute Schlussphase der Hinserie anzuknüpfen und möglichst frühzeitig wieder Spiele zu gewinnen“, unterstreicht der Coach, der im März seinen Trainerstuhl wieder räumen wird.

Denn Thomas Fläschel, der bisherige Coach der Reserve, wird dann die Verantwortung bei der Ersten übernehmen. „Tommy hat bei der Zweiten einen super Job gemacht. Wir sind guter Dinge, dass es auch in der neuen Konstellation funktionieren wird“, sagt Dunkel.

Dass der 35-Jährige erst mit Verspätung die neue Aufgabe bei den Roetgenern antreten wird, ist seinen beruflichen Verpflichtungen in Vietnam geschuldet, die noch bis Ende Februar andauern. In der Übergangsphase wird Dunkel gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Kelly Ajuya sowie dem neuen Assistenten Fatos Popova die Mannschaft betreuen.

Die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga B unterwegs ist, wird fortan federführend von Stefan Kruff angeleitet. Marco Cosler, bis zur Winterpause fester Bestandteil der Erstvertretung, unterstützt ihn dabei als spielender Co-Trainer. „Marco wird daher in der Ersten größtenteils fehlen. Die Unterstützung der Teams untereinander wird aber weiterhin erfolgen“, ist sich Dunkel sicher.

An der Zielsetzung hat sich derweil nichts geändert: Der Bezirksliga-Klassenerhalt soll spätestens am letzten Spieltag eingetütet werden. „Wir hoffen, dass Jungs wie Felix Korb oder Timo Koep zeitnah zurückkehren, da sie der Mannschaft noch einmal zusätzliche Qualität geben. Wir sind davon überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen können. Die Ausgangslage ist nicht leicht, aber wir gehen guter Dinge an die Sache ran“, betont Dunkel.

