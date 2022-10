FC Römerstein gewinnt gegen SV Auingen

Auf dem kleinen und schwer bespielbaren Auinger "Rasen" tat sich der FC von Beginn an schwer. Bereits nach 11 Minuten ging der SV Auingen durch einen unberechtigten Foulelfmeter in Führung. Nun kam der FC besser ins Spiel und ging noch vor der Pause durch Treffer von Carlo Liotti und Valon Bunjaku verdient mit 2:1 in Führung. Auingen drückte auf den Ausgleich, scheiterte aber immer an der gutstehenden Defensive des FC`s oder an Timmy Hummel. Die Partie blieb also bis zum Schluss spannend. Die endgültige Entscheidung fiel durch Mathis Kächele in der Schlussminute.