FC Rimsingen und Trainerteam gehen in die dritte gemeinsame Saison!

Der FC Rimsingen freut sich, mitteilen zu können, dass Markus Bilharz und sein Trainerteam auch in der Saison 2026/2027 weiterhin für die Herrenmannschaften verantwortlich sein werden.

Auch die zweite Mannschaft profitiert zunehmend von der guten Arbeit des Trainerteams. Sie überwintert auf Platz 3 und präsentiert sich deutlich gefestigter als noch in der vergangenen Saison.

Seit der Zusammenstellung des Trainerteams mit Markus, Timo, Jürgen, Johannes und Thomas vor rund 1,5 Jahren sind deutliche Fortschritte in Spielweise und fußballerischer Qualität erkennbar. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider: Mit viel Leidenschaft, Spielwitz und dem nötigen Spielglück zeigte die Mannschaft konstant starke Leistungen und überwintert verdient auf Platz 1 der Kreisliga B, Staffel 3.

Neben der sportlichen Entwicklung wächst auch die Zusammenarbeit innerhalb des Trainerteams stetig. Nach der gemeinsamen Zeit wissen alle fünf genau, wie die anderen ticken – ein Faktor, der sich positiv auf die Mannschaft überträgt. Die Spieler entwickeln sich mehr und mehr zu einer Einheit, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.

Für die Rückrunde hat sich das Team vorgenommen, so lange wie möglich oben mitzuspielen und die starke Hinrunde zu bestätigen. Am 26. Januar bittet das Trainerteam zum Vorbereitungsstart, ehe am Sonntag, 8. März, der Rückrundenauftakt mit dem Topspiel gegen den SV Opfingen (Tabellenzweiter) ansteht.

Max Federer (Vorstand Sport) äußerte sich zur Entscheidung:

„Wir sind sehr froh, dass wir weiterhin mit allen fünf Trainern zusammenarbeiten können. Das Zusammenspiel mit Markus und Jürgen an der Seitenlinie sowie Timo auf dem Spielfeld funktioniert immer besser. Besonders Timo ist mit seinen Leistungen ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Teams.

Durch die Trainingsinhalte konnte die Defensive stabilisiert werden, ohne dabei an offensiver Durchschlagskraft zu verlieren – genau diesen Weg wollen wir weitergehen.

Mit Johannes haben wir einen Trainer, der sich hervorragend ins Team einfügt und den anspruchsvollen Job als Trainer der zweiten Mannschaft mit viel Leidenschaft und Herzblut ausfüllt. Und mit Thomas ‚Bommel‘ Ingenhoven verfügen wir über einen herausragenden Torwarttrainer, der maßgeblich zu den starken Leistungen unserer Torhüter beiträgt.“

Abschließend ergänzt der Verein:

„Wir freuen uns über die frühzeitige Planungssicherheit und hoffen, dass wir den Kader weitestgehend zusammenhalten können, um den Fußball in Rimsingen weiterhin attraktiv und erfolgreich zu gestalten.“

Die Vorstandschaft des FC Rimsingen