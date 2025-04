FC Richterswil: Torspektakel mit 11 Toren im Chalchbüel

Das Chalchbüel war mit fast 100 Besuchern bei frühlingshaften Temperaturen gut besetzt und die Zuschauer bekamen viele Tore zu sehen. Bereits in den ersten Minuten konnte sich Dylan Weyermann, B-Junior beim FC Richterswil im Einsatz beim „Eis“, durchsetzen und setzte die ersten Akzente mit einen schönen Lauf und tollem Tor. Ein weiteres Tor der Richterswiler entstand gleich danach, Alessandro Parrella legte intelligent an Aaron Isufi vor, welcher den Ball mit einem Aussenrist-Schuss präzis in das Tor platzierte.