FC Richterswil 1 bleibt makellos – dritter Sieg in Serie

Am Donnerstagabend trafen der FC Lachen-Altendorf und der FC Richterswil in der 4. Liga aufeinander. Gespielt wurde auf dem schnellen Kunstrasen, der beiden Mannschaften gute Bedingungen für ein attraktives Spiel bot.
Die Gäste aus Richterswil erwischten den besseren Start. In der 17. Minute erzielte Yannick Emilien Helfenstein das 0:1. Das frühe Tor gab den Richterswiler Sicherheit, und im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kontrollierten sie das Geschehen weitgehend. Mit einer verdienten Führung ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel zeigten beide Teams viel Motivation und Kampfgeist. Lachen-Altendorf drängte auf den Ausgleich, doch in der zweiten Halbzeit schlug erneut Richterswil zu: Der junge Dylan Weyermann erhöhte auf 0:2. Trotz des Rückschlags liessen die Gastgeber die Köpfe nicht hängen und hielten die Partie offen.
Kurz vor Schluss belohnte sich Lachen-Altendorf für den Einsatz: In der 87. Minute fiel nach einem Eckball per Kopfball der 1:2-Anschlusstreffer. Mehr lag jedoch nicht mehr drin.
Mit diesem Sieg feierte der FC Richterswil den dritten Vollerfolg im dritten Spiel der laufenden Saison. Mit 9 Punkten steht das Team an der Tabellenspitze und unterstreicht seine Ambitionen für die Meisterschaft.
Trainerstimme FC Richterswil:
„Es war ein ausgeglichenes Spiel, ein faires Spiel. Lachen war sehr stark in der Defensive. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung und überglücklich, dass wir den Sieg nach Hause bringen konnten“, sagte Richterswils Trainer Patrick Mazzoldi nach dem Schlusspfiff.
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich