FC Richterswil 1 bleibt makellos – dritter Sieg in Serie

Am Donnerstagabend trafen der FC Lachen-Altendorf und der FC Richterswil in der 4. Liga aufeinander. Gespielt wurde auf dem schnellen Kunstrasen, der beiden Mannschaften gute Bedingungen für ein attraktives Spiel bot.

Die Gäste aus Richterswil erwischten den besseren Start. In der 17. Minute erzielte Yannick Emilien Helfenstein das 0:1. Das frühe Tor gab den Richterswiler Sicherheit, und im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kontrollierten sie das Geschehen weitgehend. Mit einer verdienten Führung ging es in die Pause.