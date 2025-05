FC Rhenania 1920 Lohn treibt Saisonplanung 2025/26 entschlossen voran!

Da die Mannschaft aktuell auf einem Abstiegsplatz der Bezirksliga steht, ist noch unklar, in welcher Liga man in der kommenden Saison antreten wird. Doch ungeachtet der sportlichen Ausgangslage verfolgt der Verein klare Ziele – mit einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl und neuem Fokus soll der Weg aus der Krise gefunden werden.

Trotz der sportlich schwierigen Situation blieb der Verein besonnen. Der Vorstand stellte das Trainerteam zu keiner Zeit infrage – ein klares Zeichen für Vertrauen und Kontinuität in bewegten Zeiten.

„Wir alle haben uns diese Saison mit Sicherheit anders vorgestellt. Aber liegt es immer am Trainerteam? Wir denken: nein“, betont Vorsitzender Nicolas Mürkens. Man habe die Verantwortung bewusst gemeinsam getragen und wolle aus den gemachten Fehlern die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen.

An diesem Weg will der Verein auch in der kommenden Saison festhalten: Cheftrainer Dirk Kalkbrenner und Co-Trainer Thomas Balduin werden die Mannschaft weiterhin betreuen. Zusätzlich freut sich der Vorstand, Thomas Balduin, der dem Verein in den vergangenen Jahren mit großer Loyalität und Zuverlässigkeit zur Seite stand, künftig auch als Teammanager einzusetzen.

Das Trainerteam soll außerdem in der neuen Saison durch einen neuen Torwarttrainer ergänzt werden, dessen Name zeitnah bekannt gegeben wird.

Kaderplanung mit Fokus auf Stabilität

Auch auf dem Transfermarkt und in den Kadergesprächen bewegt sich einiges: Die Gespräche mit den Spielern des aktuellen Aufgebots laufen auf Hochtouren. Ziel ist es, die zentrale Achse der Mannschaft unbedingt zu halten – und dabei ist dem Verein bereits ein wichtiger Schritt gelungen.

Mit den Zusagen von Leistungsträgern wie Marius Mürkens, Nico Hühne, Matthias Jeske, Chris Wolf, Niklas Fieber, Ben Grafen sowie dem „altbekannten Neuzugang“ Marvin Robert, der bereits seit einiger Zeit mit trainiert, steht ein stabiler Kern für die kommende Saison bereit.

„Diese Spieler verkörpern genau das, was wir uns wünschen: Identifikation mit dem Verein, Einsatzbereitschaft und Teamgeist“, heißt es aus der sportlichen Leitung. Die Gespräche mit weiteren Spielern des Kaders laufen weiterhin intensiv und werden in den nächsten Tagen beendet.

Auch mit potenziellen Neuzugängen wurden bereits erste Gespräche geführt, und der Verein plant, in den nächsten Wochen Namen bekannt zu geben. „Die Kaderplanung ist ein fortlaufender Prozess, aber aktuell liegt unser Fokus ganz klar auf der laufenden Saison“, erklärt Mürkens. „Wir wollen alles für den Klassenerhalt geben. Wenn man sich die noch folgenden Begegnungen anschaut, ist hier mehr drin, als es der Blick auf die Tabelle vermuten lässt.“

Aber natürlich wird im Hintergrund mit Hochdruck an einem schlagkräftigen Kader für die Saison 2025/26 gearbeitet.

Zweite Mannschaft soll zur neuen Spielzeit in den Rennen geschickt werden

Ein weiteres Ziel der Rhenania aus Lohn ist die Etablierung einer zweiten Mannschaft zur neuen Saison. Das Team hat bereits vor einigen Wochen mit rund 20 Spielern das Training aufgenommen. Aktuell wird die Mannschaft von Philipp Gatzen, dem Kassierer des Vereins und Interimstrainer, betreut. In den kommenden Tagen und Wochen wird jedoch auch in dieser Hinsicht Klarheit über die Trainerposition geschaffen.

Interessierte Spieler, die Teil des neuen Projekts werden möchten, sind herzlich eingeladen, sich beim Verein zu melden. Alle, die sich sportlich weiterentwickeln möchten und Teil der Rhenania-Familie werden wollen, sind willkommen.

Blausteinseecup 2025 – ein Fußballturnier der Extraklasse

Neben der sportlichen Saisonplanung richtet sich der Blick des FC Rhenania 1920 Lohn e.V. auch auf ein weiteres Highlight im Sommer: der Blausteinseecup 2025. Vom 21. bis 27. Juli wird das beliebte Fußballturnier wieder stattfinden und zahlreiche Mannschaften aus der Region an den Blausteinsee locken. Ein spannendes Turnier, das Fußballfans begeistern wird!

Open Air Music Night – Die Legende ist zurück

Neben dem sportlichen Ereignis erwartet die Fans und Besucher des Vereins ein weiteres Event-Highlight: Am 26. Juli wird die legendäre Open Air Music Night zurückkehren, die seit der letzten Veranstaltung im Jahr 2016 eine lange Pause gemacht hat. In diesem Jahr wird das Stadion am Blausteinsee wieder in eine Partyzone verwandelt, wenn die Bands Die Domstürme, Druckluft und Krawall die Bühne rocken und für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen. Die Legende ist zurück – und verspricht einen Abend voller Musik, Spaß und mitreißender Party!