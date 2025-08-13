FC Rheinland Übach-Palenberg: "Das Erreichte bestätigen – und toppen“

Nach Platz 3 in der Vorsaison will der 1. FC Rheinland Übach-Palenberg den positiven Trend fortsetzen – und wenn möglich sogar ausbauen.

Die vergangene Spielzeit endete für den 1. FC Rheinland Übach-Palenberg auf Platz 3 der Tabelle, nur zwei Punkte hinter Vizemeister SV Brachelen II. Für Trainer Thomas Grunow, der seit der Winterpause an der Seitenlinie steht, überwiegt die Zufriedenheit: „Da die Mannschaft eine erfreuliche Entwicklung genommen hat, möchte ich dies ausdrücklich anerkennen. Die Fortschritte in den vergangenen Monaten spiegeln sich sowohl in der Qualität der Zusammenarbeit als auch in der Effizienz der Abläufe wider.“

Die Vorbereitung begann Mitte Juli – mit spürbarem Effekt. „Es ist deutlich spürbar, dass die Pause der Mannschaft gutgetan hat. Die Spieler sind erholt und mit frischer Energie in die neue Phase gestartet“, so Grunow. Im organisatorischen Bereich habe man „gezielte, wenige, aber notwendige Anpassungen vorgenommen, die von allen Beteiligten positiv aufgenommen wurden“. Die Maßnahmen zahlten sich bereits aus: „Die Stimmung im Team ist konstruktiv und motiviert – ein vielversprechender Auftakt.“

Kader bleibt zusammen – drei Neuzugänge

Besonders erfreulich für den Coach: „Sämtliche Spieler haben dem Verein die Treue gehalten.“ Zusätzlich kamen drei neue Akteure, die den Konkurrenzkampf anheizen und für mehr Breite sorgen. „Diese personelle Kontinuität schafft Stabilität und bildet eine verlässliche Grundlage für die anstehenden sportlichen Herausforderungen.“

Ziel: Weiterentwicklung und mannschaftliche Geschlossenheit

Für Grunow liegt der Fokus nicht allein auf der Platzierung: „Das übergeordnete Ziel für die kommende Saison ist die kontinuierliche Weiterentwicklung sowohl der einzelnen Spieler als auch der gesamten Mannschaft. Aufbauend auf den positiven Ergebnissen der Vorsaison soll das bisher Erreichte bestätigt und – wenn möglich – sogar übertroffen werden.“

Stärkere Liga durch neue Struktur

Die Meisterfrage will der Rheinland-Trainer noch nicht eindeutig beantworten, denn durch die Neustrukturierung der Gruppen sei es aktuell schwierig, einen klaren Favoriten zu benennen. Einen Anwärter nennt er aber doch: „Aufgrund der starken Leistungen in der vergangenen Saison muss insbesondere mit Brachelen II als ernstzunehmendem Anwärter auf die Spitzenposition gerechnet werden.“

Die Zusammenlegung der drei bisherigen Staffeln auf zwei bewertet er positiv: „Diese Maßnahme führt zu einer höheren sportlichen Qualität innerhalb der Liga, da sich die Leistungsdichte der Mannschaften erhöht. Für die Zuschauer bedeutet das: mehr direkte Duelle auf Augenhöhe, mehr Spannung und insgesamt attraktivere Spieltage.“