FC Remscheids Niklas Burghard wechselt zum FSV Vohwinkel

FSV Vohwinkel hat die Verpflichtung von Niklas Burghard vom FC Remscheid bekanntgegeben.

Der FSV Vohwinkel begrüßt Niklas Burghard zurück an der Lüntenbeck. Der Defensivspieler wechselt vom FC Remscheid, wo er zuletzt in der Landesliga spielte, zum FSV zurück.

Burkhard ist beim FSV kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit trug er das Trikot der Füchse. Mit seiner körperlichen Präsenz, Spielübersicht und Zweikampfstärke soll er der Defensive des FSV zusätzliche Stabilität verleihen.

Unser Sportdirektor Christian Bialke erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Niklas. Er kennt den Verein, identifiziert sich mit dem FSV uns bringt genau die Qualitäten und Erfahrung mit, die wir für unsere sportliche Entwicklung benötigen“.

Auch der Verein heißt Niklas Burghard herzlich willkommen zurück und wünscht ihm viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit im Trikot des FSV Vohwinkel.

