FC Remscheid will beim SC Kapellen-Erft zurück in die Erfolgsspur

Ein Sieg muss her, damit mit einem guten Gefühl und der nötigen Ruhe weiter an der Umsetzung des Plans des Trainers gearbeitet werden kann. Ohne Störfeuer von außen zu bekommen.

Der SC Kapellen-Erft, beheimatet an der A46 zwischen Neuss und Grevenbroich, ist eine feste Größe im Landesliga Fussball und im kreis Neuss/Grevenbroich. Abgesehen von den Jahren 2012 bis 2017, als man in der Oberliga spielte, ist der Verein ununterbrochen in der Landesliga aktiv. Entsprechend gut kennt man sich: In den bisherigen zehn Aufeinandertreffen spricht die Bilanz mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen leicht für den SC Kapellen-Erft. In der vergangenen Saison wurden die Punkte geteilt – der FCR gewann das Hinspiel in Kapellen mit 2:0, das Rückspiel in Remscheid ging mit 1:0 an den SC.

Am kommenden Wochenende geht es für den FC Remscheid in den Kreis Grevenbroich-Neuss zum SC Kapellen-Erft. Die Gastgeber belegen derzeit den zwölften Tabellenplatz – mit einem Punkt mehr auf dem Konto als der FCR.

Ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt:

Der heutige Fortuna-Düsseldorf-Trainer Markus Anfang war zu Beginn seiner Trainerlaufbahn in Kapellen-Erft tätig und führte den Verein damals in die neu gegründete Oberliga. In der Premierensaison 2012/13 belegte der SC einen starken 4. Platz, während der KFC Uerdingen den Aufstieg schaffte. Anschließend wechselte M.Anfang in den Jugendbereich von Bayer Leverkusen, bevor seine Karriere ihn über Holstein Kiel, den 1. FC Köln, Darmstadt 98 und Werder Bremen führte – wo er später durch die Impfpass-Affäre während der Corona-Zeit für Schlagzeilen sorgte. Und dort gefeuert wurde und dann, über Dynamo Dresden und dem 1.FC Kaiserslautern, zum erwähnten Fortuna Düsseldorf.

Nach fünf Jahren Oberliga musste der SC Kapellen-Erft wieder den Gang in die Landesliga antreten und ist seither dort Stammgast. Ein Jahr vor dem knapp verpassten Aufstieg des FCR erlebte Kapellen selbst ein Drama: Am letzten Spieltag stand der SC noch auf Rang zwei, verpasste den Aufstieg aber durch ein 1:1 in Viersen und den zeitgleichen 8:3-Sieg der Zweitvertretung des VfB Hilden gegen die Kreis revalen Holzheimer SG, seit dieser Saison in der Oberliga. Nach dieser Saison wurde der damalige Trainer entlassen – sein Nachfolger wurde der heutige Chefcoach Lennart Ingmann, früher im Junioren- und Amateurbereich des FC Bayern aktiv, später über Wegberg-Beeck zum SC Kapellen-Erft gekommen.

Rückblick auf das vergangene Wochenende

Der SC Kapellen-Erft spielte bereits am Freitag bei TuRU Düsseldorf und kam dort zu einem 1:1-Unentschieden. Nach der Führung der Düsseldorfer durch M. Darwish in der 76. Minute glich N.Mäker nur vier Minuten später aus.

Der FC Remscheid musste dagegen eine bittere Heimniederlage einstecken: Im Dauerregen kassierte man in der 94. Minute durch einen Foulelfmeter in Unterzahl das 1:2 – ein herber Rückschlag nach einer kämpferischen Leistung.

Fazit:

Beide Mannschaften stehen unter Druck, Punkte zu holen, um ruhiger in die zweite Hälfte der Hinrunde zu gehen und den Anschluss an das obere Tabellendrittel wiederherzustellen. Entsprechend darf man ein spannendes und umkämpftes Spiel erwarten.

Gespielt wird im Jupp-Breuer-Stadion (Rasenplatz), Anstoß ist am Sonntag um 15:30 Uhr.