FC Remscheid verpflichtet die Brüder Resit und Cengiz Cetin

Die Cetin-Brüder schließen sich dem FC Resmcheid an. – Foto: FC Remscheid

Der FC Remscheid musste in den vergangenen Wochen eine ganze Menge verkraften. Zunächst stieg der Traditionsklub in die Bezirksliga ab, wo nun als Trost immerhin viele bergische Duelle warten, dann wurde dem Verein auch noch das Röntgenstadion für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt ( wir berichteten hier ). Aktuell deutet sich in diesem Punkt noch keine Lösung an. Doch von der Kaderplanung lässt sich die neue Führung des Vereins natürlich dennoch nicht abhalten. Am Mittwoch verkündete der Verein die Verpflichtung zweier Mittelfeldspieler.

Brüder kommen zum FC Remscheid

Resit Cetin, 24 Jahre, und Cengiz Cetin, 26 Jahre, beide im Mittelfeld beheimatet, wechseln vom SC Ayyildiz Remscheid zum FC Remscheid. "Sie haben sich mit Bedacht für ihren Verein entschieden, für einen Klub mit Geschichte und für ein Vorhaben, das gerade erst wieder an Fahrt gewinnt", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

In der Vita von Resit Cetin, der in der vergangenen Spielzeit in elf Spielen der Kreisliga A in elf Spielen fünf Tore und acht Assists beisteuerte, taucht vor dem SC Ayyildiz auch der SV Wermelskirchen auf, wo er es auf immerhin 44 Spiele in der Landesliga und weitere 48 in der Bezirksliga brachte. Die Brüder haben bisher immer gemeinsam im Seniorenbereich den Verein gewechselt. Denn auch Cengiz hielt es nur ein Jahr bei Ayyildiz, er lief zuvor für die Wermelskirchener auf, wo auch er in der Landes- und Bezirksliga zum Stamm gehörte und seine Erfahrungen sammelte. Damit sollten sie auch dem FC Remscheid Stabilität geben können.