FC Remscheid verliert bei den SV Haldern

FC Remscheid verliert nach 3:0 Führung 3:5 bei der SV Haldern
Bei sommerlichen Temperaturen und den Umstand das nur 13 Spieler mit nach Haldern gefahren sind( Urlaub, Verletzt),kam der FC Remscheid besser ins Spiel. Konnte sich aber nicht viel Chancen heraus spielen. Das änderte sich aber nach der Trinkpause wo Mehmet Keserci, Resit Cetin, Ferat Sari innerhalb von 4.Minuten auf 3:0 stellte. SV Haldern kam noch vor der Pause zum 3:1. Bitter für den FC Remscheid war das sich Jan-Luca Klein noch vor der Pause verletzt hat, wünschen dir gute Besserung und hoffen das es nicht so schlimm ist
In der Zweiten Hälfte dreht SV Haldern das Spiel noch auf 5:3 wo der Man der Spiels Veit Boßmannmit seinen 4 Toren. Damit steht SV Haldern in der Zweiten Runde des Niederrheinpokal
Weiter geht's für unseren FC Remscheid am kommenden Sonntag in der Bezirksliga bei der ASV Mettmann
Und bei der SV Haldern steht das erste Meisterschaftspiel in der Kreisliga A bei der TuS Haffen-Mehr an
SV Haldern – FC Remscheid 5:3
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Linus Meier, Elias Krüger (67. Robin Gissing), Torsten Exo, Milot Seesing (90. Hendrik Heynen), Jan Middendorf, Alexander Rackel (83. Luca Torben Karczewski), Tim Gebbing, Jan Schlaghecken (52. Gustav Reichmann), Veit Boßmann (90. Paul Stevens) - Trainer: Jürgen Stratmann
FC Remscheid: Jan-Luca Klein, Kerim Karadavut, Emre Erol (73. Esad Aynaci), Maxim Vlasiuc, Alia Camara, Resit Cetin (54. Stanislav Pasichnyk), Cengiz Cetin, Demirel Emiratli, Koya Shirahata, Mehmet Keserci, Ferat Sari - Trainer: Erdal Demir
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Mehmet Keserci (28.), 0:2 Resit Cetin (30.), 0:3 Ferat Sari (31.), 1:3 Veit Boßmann (35.), 2:3 Veit Boßmann (55.), 3:3 Veit Boßmann (61.), 4:3 Tim Gebbing (79.), 5:3 Veit Boßmann (88. Foulelfmeter)