FC Remscheid trennt sich von Trainer Björn Joppe

Muss den FC Remscheid wieder verlassen: Björn Joppe. – Foto: Stephan Horn

Der FC Remscheid hat sich von Trainer Björn Joppe getrennt. Eine Entscheidung, die alles andere als überrascht: Nach 13 Spielen, von denen der frühere Zweitligist zehn verloren hat, muss der frühere Coach des KFC Uerdingen, Bonner SC oder Lokomotive Leipzig den abstiegsbedrohten Landesliga-Klub nach Amtsantritt zum Oktober wieder verlassen.

"Der FC Remscheid e.V. hat Björn Joppe am gestrigen Dienstag von seiner Tätigkeit

als Cheftrainer der 1. Serniorenmannschaft freigestellt. Diese Entscheidung ist den

Verantwortlichen alles andere als leichtgefallen. Björn Joppe hatte den Verein in einer sportlich sehr schwierigen Situation übernommen und mit großer Leidenschaft sowie seiner umfangreichen sportlichen Erfahrung wichtige Impulse gesetzt und versucht die Mannschaft weiterzuentwickeln. Leider blieben zuletzt die erhofften Ergebnisse aus. Nach der Niederlage in Bergisch Born kamen die Verantwortlichen zu der Überzeugung, Druck von der Mannschaft, dem Verein und der sportlichen Führung nehmen zu müssen", teilt er Klub am Mittwoch mit.

FC Remscheid zieht den letzten Strohhalm

Bedeutet im Umkehrschluss auch: Mit dieser Entscheidung will der Verein nochmal seine Möglichkeiten ausschöpfen, um sich später nicht nachsagen lassen zu müssen, dass ein Trainerwechsel vielleicht doch noch die Wende hätte herbeiführen können. Der 47-Jährige verlässt den FC Remscheid als Tabellen-16. der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1. Mit nur zwölf Punkten hat der FCR schon neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Joppe war auf den zurückgetretenen Ferdi Gülenc gefolgt, allerdings blieb die Wende aus. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass Remscheid einen kleinen Kader hat, der in dieser Saison an seine Grenzen stößt. Die Türe für eine Zusammenarbeit mit Joppe zu einem anderen Zeitpunkt lässt der Klub allerdings offen: "Der Verein bedankt sich ausdrücklich und herzlich bei Björn Joppe für sein großes Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für den FCR. Der FCR hofft, weiterhin auf die Erfahrungen von Björn Joppe in Zukunft setzen zu können."

Ex-Spieler wird neuer Trainer

So geht es mit den Co-Trainern weiter: Während sich Vereinsikone Mike Kupfer für eine Auszeit entschieden hat, übernimmt Nermin Jonuzi den Cheftrainerposten. "Er ist seit September vergangenen Jahres als Co-Trainer unter Björn Joppe tätig gewesen. Der junge Trainer traut sich die neue Aufgabe zu und möchte weitere Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Der Verein möchte ihm diese Chance geben und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit", verkündet Remscheid. Der 36-Jährige war zuvor Trainer des VfB Schwelm, lief selbst auch für den FCR aus. Sein erstes Spiel ist direkt gegen den 1. FC Wülfrath - ein reines Kellerduell, das schon über den Ligaverbleib entscheiden kann, wenngleich rechnerisch natürlich noch eine Menge möglich ist.