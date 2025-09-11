 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Ferdi Gülenc ist nicht mehr Trainer in Remscheid.
Ferdi Gülenc ist nicht mehr Trainer in Remscheid. – Foto: Marcel Eichholz

FC Remscheid steht nun ohne Trainer da

Ferdi Gülenc erklärt seinen Rücktritt beim Landesligisten FC Remscheid.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
FC Remscheid
FC Wülfrath
Ferdi Gülenc
Ferdi Gülenc
Lars Goldschmidt
Lars Goldschmidt

Mit sofortiger Wirkung gibt Ferdi Gülenc sein Traineramt beim FC Remscheid auf. Die Bergischen teilten am Donnerstagmorgen (11. September) in ihren offiziellen Vereinsmedien mit, dass der 43-Jährige sich bereits von der Mannschaft verabschiedet habe.

Initiative ging von Gülenc aus

Nach knapp zwei Jahren ist Schluss für Ferdi Gülenc beim FC Remscheid. Der Cheftrainer des FC Remscheid hat seinen Rücktritt persönlich beim Vorstand eingereicht, erklärt der FCR in seinen offiziellen Vereinsmedien: "Der Vorstand bedankt sich herzlich bei Ferdi Gülenc für seine geleistete Arbeit. Es waren zwei sehr intensive und erfolgreiche Jahre. Die Saison 2024/25 bleibt als die erfolgreichste Landesliga-Saison der letzten zehn Jahre in Erinnerung", heißt es dort.

Insgesamt 74 Meisterschaftsspiele coachte er die erste Mannschaft in der Landesliga-Gruppe 1. In beiden Jahren erreichte die Mannschaft den fünften Tabellenplatz, in der vergangenen Saison spielte die Mannschaft sogar lange Zeit noch um den Aufstieg.

Nachfolge noch unklar

Auch Co-Trainer Lars Goldschmidt, der einst auf Empfehlung von Gülenc zum ehemaligen Profiklub gestoßen ist, wird den Verein verlassen. Weitere Auskünfte zum Hintergrund des plötzlichen Rücktritts bleiben zunächst jedenfalls unbekannt: "Der Vorstand bittet um Verständnis dafür, dass derzeit keine weiteren Aussagen getroffen werden können, da eine kurzfristige Beratung über das weitere Vorgehen stattfindet. Sobald es Neuigkeiten gibt, wird sich der Vorstand dazu öffentlich äußern."

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00

Entsprechend steht also auch noch aus, wer für das kommende Landesliga-Spiel gegen den 1. FC Wülfrath (14. September, 15 Uhr) federführend am Seitenrand stehen wird. Nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen kommen kehren also zusätzliche Unruhen in den FCR ein.

Aufrufe: 011.9.2025, 18:04 Uhr
redAutor