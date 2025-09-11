FC Remscheid steht nun ohne Trainer da

Mit sofortiger Wirkung gibt Ferdi Gülenc sein Traineramt beim FC Remscheid auf. Die Bergischen teilten am Donnerstagmorgen (11. September) in ihren offiziellen Vereinsmedien mit, dass der 43-Jährige sich bereits von der Mannschaft verabschiedet habe.

Nach knapp zwei Jahren ist Schluss für Ferdi Gülenc beim FC Remscheid. Der Cheftrainer des FC Remscheid hat seinen Rücktritt persönlich beim Vorstand eingereicht, erklärt der FCR in seinen offiziellen Vereinsmedien: "Der Vorstand bedankt sich herzlich bei Ferdi Gülenc für seine geleistete Arbeit. Es waren zwei sehr intensive und erfolgreiche Jahre. Die Saison 2024/25 bleibt als die erfolgreichste Landesliga-Saison der letzten zehn Jahre in Erinnerung", heißt es dort.

Insgesamt 74 Meisterschaftsspiele coachte er die erste Mannschaft in der Landesliga-Gruppe 1. In beiden Jahren erreichte die Mannschaft den fünften Tabellenplatz, in der vergangenen Saison spielte die Mannschaft sogar lange Zeit noch um den Aufstieg.

Auch Co-Trainer Lars Goldschmidt, der einst auf Empfehlung von Gülenc zum ehemaligen Profiklub gestoßen ist, wird den Verein verlassen. Weitere Auskünfte zum Hintergrund des plötzlichen Rücktritts bleiben zunächst jedenfalls unbekannt: "Der Vorstand bittet um Verständnis dafür, dass derzeit keine weiteren Aussagen getroffen werden können, da eine kurzfristige Beratung über das weitere Vorgehen stattfindet. Sobald es Neuigkeiten gibt, wird sich der Vorstand dazu öffentlich äußern."

Entsprechend steht also auch noch aus, wer für das kommende Landesliga-Spiel gegen den 1. FC Wülfrath (14. September, 15 Uhr) federführend am Seitenrand stehen wird. Nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen kommen kehren also zusätzliche Unruhen in den FCR ein.