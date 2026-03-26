FC Remscheid steht im Halbfinale

FC Remscheid steht noch einen souverän Sieg in Halbfinale des Kreispokal Remscheid/Solingen
Die gut 150 Zuschauer sahen bei nicht so schön Wetter ein souveränen Sieg des FC Remscheid gegen VfB Marathon Remscheid
In der 15.Minute hat Leonhard Fronia mit seinen ersten Tor im Pokal den FC Remscheid in Führung gebracht. In der 30.Minute brachte Luka Sola wiederum mit seinen ersten Tor im Pokal den FC Remscheid mit 2:0 in Führung. So ging das Spiel dann auch verdient mit 2:0 für den FC Remscheid in die Halbzeitpause. In der Zweiten Halbzeit lässt der FC Remscheid nichts mehr an brennen, in der 80.Minute hat Vittorio Di Mari mit seinen dritten Tor im Pokal den Souverän 3:0 Entstand für den FC Remscheid geschossen.
Jetzt sind wir alle gespannt wer in Halbfinale gegen wen Spielt. Wer auch immer im Halbfinale gewinnt hat auch direkt ein Ticket für den Niederrheinpokal für die nächste Saison sicher. Den nach der Fusion der Kreise Remscheid und Solingen, spielt nicht nur der Sieger des Kreispokal sondern auch der Verlierer und der dritte des Kreispokal im Niederrheinpokal mit.
Mit dem souveränen Sieg im Pokal und den Einzug ins Halbfinale geht man mit selbstvertrauen in den abstiegskampf in der Landesliga.
Beim VfB Marathon Remscheid konzentriert man sich jetzt nach dem Pokal aus, ganz und ganz auf den Aufstiegs Rennen in der Kreisliga A.
VfB Marathon Remscheid- FC Remscheid 0:3 (0:2) Tore: 0:1 Leonhard Fronia (15.), 0:2 Luka Sola (30.), 0:3 Vittorio Di Mari (80.) Zuschauer: 150
Weitere Viertelfinal Ergebnisse des Kreispokal Remscheid/Solingen
Dienstag, 24.03.2026
SV Solingen- TSV Solingen 2:5
Mittwoch, 25.03.2026
Solingen Wald 03- DV Solingen 2:3
VfB 06 Langenfeld- TuSpo Richrath 1:6