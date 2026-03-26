FC Remscheid steht im Halbfinale von Michael Björn Busch · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser

Robert Marabian stand im Pokal zum erste mal im Tor für den FC Remscheid – Foto: Stephan Horn

FC Remscheid steht noch einen souverän Sieg in Halbfinale des Kreispokal Remscheid/Solingen

Die gut 150 Zuschauer sahen bei nicht so schön Wetter ein souveränen Sieg des FC Remscheid gegen VfB Marathon Remscheid In der 15.Minute hat Leonhard Fronia mit seinen ersten Tor im Pokal den FC Remscheid in Führung gebracht. In der 30.Minute brachte Luka Sola wiederum mit seinen ersten Tor im Pokal den FC Remscheid mit 2:0 in Führung. So ging das Spiel dann auch verdient mit 2:0 für den FC Remscheid in die Halbzeitpause. In der Zweiten Halbzeit lässt der FC Remscheid nichts mehr an brennen, in der 80.Minute hat Vittorio Di Mari mit seinen dritten Tor im Pokal den Souverän 3:0 Entstand für den FC Remscheid geschossen.