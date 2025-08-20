FC Remscheid startet mit einem Auswärtssieg in die Saison

Bereits nach drei Minuten hatte der FCR den ersten Abschluss, doch der Velberter Torwart parierte problemlos. Drei Minuten später schoss Toni Zupo knapp über das Tor. Kurz darauf knallte ein weiterer Abschluss von ihm an den Pfosten – ein starker Beginn, danach aber Funkstille. Der FCR bestimmte zwar das Spiel, konnte sich jedoch keine zwingenden Chancen mehr erarbeiten. Velbert stand bei Ballbesitz des FCR mit der kompletten Elf kompakt in der eigenen Hälfte und ließ nichts zu. Dem FC Remscheid fehlten die zündenden Ideen, um den Gegner zu überraschen, zudem kamen viele Pässe ungenau beim Gegner an. In der 37. Minute hatte Velbert nach einem Freistoß die erste gute Möglichkeit: ein knallharter Kopfball ging nur knapp am Tor vorbei – für Torwart Horn wäre er wohl unhaltbar gewesen. Bei dieser Aktion bekam Timo Leber einen Schlag an die Schläfe ab und musste benommen ausgewechselt werden. Für ihn kam Daniel Saibert ins Spiel, der nach seiner Verletzung aus dem Testspiel eigentlich noch geschont werden sollte. Gute Besserung, Timo!

Der FC Remscheid war heute zum ersten Meisterschaftsspiel auswärts zu Gast beim TVD Velbert. Die Velberter spielten sechs Jahre in der Oberliga, bevor sie in der vergangenen Saison in unsere Landesliga absteigen mussten. Nach dem Abstieg verließ die komplette Mannschaft samt Trainerteam den Verein. Bis auf einen Spieler musste somit eine völlig neue Mannschaft zusammengestellt werden. Dementsprechend endete nur das erste Testspiel unentschieden, alle weiteren Spiele gingen verloren – die Mannschaft war logischerweise noch nicht eingespielt. Ob sich daran etwas geändert hat, sollte sich heute zeigen.

Mit 0:0 ging es in die Kabinen. Man durfte gespannt sein, welcher Trainer in der Pause die richtigen Worte finden würde.

Die zweite Halbzeit begann furios: Bereits in der ersten Minute knallte der Ball an die Latte des Velberter Tores. Der FCR spielte nun deutlich schneller und druckvoller. In der 57. Minute setzte Niklas Burkhardt nach einem Freistoß einen Kopfball knapp neben das Tor. Nur vier Minuten später versuchte es Vittorio Di Mari aus 30 Metern, doch der Keeper parierte. In der 70. Minute wieder Di Mari – diesmal Freistoß aus 20 Metern über das Tor. Eine Minute später verzog Toni Zupo knapp. Die Zeit lief dem FCR davon, sodass Trainer Ferdi Gülenc alles auf Offensive setzte. Neben Andrii Pedchenko kam auch Furkan Tasdemir ins Spiel. Velbert verteidigte leidenschaftlich und lauerte nur noch auf Konter. In der 79. Minute streifte ein Velberter Schuss die Latte. Drei Minuten später wieder ein Abschluss von Zupo, doch der Ball wurde geblockt. Es war wie verhext – der Ball wollte nicht ins Tor.

Doch dann die 85. Minute: Neuzugang Koya Shirahata setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und flankte in den Strafraum. Der ebenfalls eingewechselte Leonard Fronia kam mit dem Kopf an den Ball, der Torwart konnte abwehren, aber direkt vor die Füße von Dominik Heinen. Der Mittelfeldstratege jagte den Ball zum hochverdienten 0:1 ins Netz. Die Erleichterung auf der Bank war riesig, der Jubel grenzenlos. Heinen wurde zum Matchwinner, der den FCR für die starke zweite Halbzeit belohnte. Nur zwei Minuten später hätte Pedchenko den Sack zumachen können, doch sein Kopfball nach Chaos im Strafraum landete an der Latte. Velbert warf nun alles nach vorne und kam in der Nachspielzeit noch zu einer großen Chance: Nach einer Flanke von rechts ging ein Kopfball knapp vorbei. Kurz darauf war Schluss – geschafft! Die ersten drei Punkte waren eingefahren.

Fazit:

Velbert präsentierte sich eingespielter und kämpferischer als erwartet und machte es dem FCR schwer. Nichts desto trotz konnte der FCR mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und großem Siegeswillen einen gelungener Auftakt feiern

Aufstellungen:

TVD Velbert: F. Müske, S. Ando, C. Giesen, H. Page, Q. El Harrouyi (65' Y. Kwon), A. Kreuer (89' T. Ichikawa), J. Sai, J. Siragusano (62' F. Issaka), H. Yang, N. Ndoyi (70' Y. Aoki), M. Sampong

FC Remscheid: M. Horn, S. Alo (65' A. Pedchenko), N. Burghard, R. Ben Hamada, V. Di Mari, D. Heinen, D. Papadopoulus (79' F. Tasdemir), K. Shirahata, A. Zupo (90' F. Asut), S. Apicella (79' L. Fronia), T. Leber (40' D. Saibert)

Tor: 0:1 D. Heinen (85.)

Ausblick:

Der TVD Velbert reist zum SC Union Nettetal, der sein erstes Spiel mit 5:0 bei GJK Gnadental gewann. Sollte Velbert wieder so leidenschaftlich auftreten, wird es Union deutlich schwerer haben als gegen Gnadental.

Der FC Remscheid empfängt am kommenden Sonntag den FC Kosova Düsseldorf, der sein erstes Spiel mit 2:3 gegen TuRu 80 verloren hat. Mit derselben Einstellung und Siegeswillen wie in Velbert ist ein erfolgreicher Heimauftakt möglich.

Allen eine angenehme Woche – wir sehen uns am Sonntag, wenn es wieder heißt: Fußball in der Landesliga!

1. Spieltag

TSV Solingen - SG Unterrath 1:3

VfB Hilden II - 1.SpVg Solingen-Wald 03 1:3

FC Wülfrath - SC Velbert 0:2

ASV Süchteln - DV Solingen 2:1

SSV Bergisch Born - SC Kappelen Erft 1:4

FC Kosova Düsseldorf - TuRu Düsseldorf 80 2:3

TVD Velbert - FC Remscheid 0:1

GJK Gnadental - SC Union Nettetal 0:5

SC Viktoria Mennrath - VSF Amern 1:1

2. Spieltag

SC Kappelen Erft - FC Wülfrath

SC Union Nettetal - TVD Velbert

SC Velbert - VfB Hilden II

FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf

SG Unterrath - SC Viktoria Mennrath

1.SpVg Solingen-Wald 03 - TSV Solingen

DV Solingen - SSV Bergisch Born

TuRu Düsseldorf 80 - ASV Süchteln

VSF Amern - GJK Gnadental