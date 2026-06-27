FC Remscheid: Stadt sperrt Röntgenstadion für jegliche Nutzung

Der FC Remscheid steht aktuell ohne Spiel- und Trainingsstätte da. – Foto: Stephan Horn

Der FC Remscheid gehört zu den großen Traditionsvereinen im Bergischen Land. In der abgelaufenen Saison musste der Verein den Sturz in die Bezirksliga hinnehmen, wo es dann in der kommenden Saison etwa gegen die gerettete SG Hackenberg gehen wird, die sich über die Relegation gerettet hat ( wir berichteten hier ). Die Kaderplanungen der Remscheider laufen auf Hochtouren, als sie eine bittere Nachricht erreicht. Und die betrifft die Spielstätte des Teams, das Röntgenstadion.

Mit einer Teilsperrung musste der Verein dabei schon seit zwei Jahren klarkommen, nun teilte sie Stadt am Freitag öffentlich mit, dass das Röntgenstadion ab sofort komplett gesperrt ist. "Gravierende Sicherheitsmängel und ein unvertretbar hoher Aufwand zur Verkehrssicherung zwingen die Stadtverwaltung Remscheid nach intensiven Beratungen zu diesem unumgänglichen Schritt", heißt es dort etwa, und: "Der bauliche Zustand des Geländes hat sich drastisch verschlechtert. Nachdem aus Sicherheitsgründen bereits vor zwei Jahren die Haupttribüne und die Nordkurve für die Öffentlichkeit gesperrt werden mussten, lässt die aktuelle Substanz des Stadions nun keinerlei Betrieb mehr zu. Der organisatorische und wirtschaftliche Aufwand, um die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen, ist für die Stadt Remscheid nicht mehr tragbar."

Beiläufig von der Sperrung erfahren

Die Mitteilung, die danach klingt, als sei für die Stadt das letzte Fußballspiel in der Traditions-Spielstätte bereits gelaufen, traf den FC Remscheid nach eigenen Angaben komplett unvermittelt. In einer Mitteilung des FC erklärt der Klub, von diesem Schritt erst kurz vor der Veröffentlichung erfahren zu haben, also sieben Tage vor Beginn der Vorbereitung und zwei Wochen vor der geplanten Saisoneröffnung, eher beiläufig in einem Telefonat, in den es um einen ganz anderen Sachverhalt ging. Der Verein um den Vorsitzenden Christian Vorbau, der den Klub mit seinen Mitstreitern gerade wieder auf die Beine stellen will, schildert in der Erklärung auch die konkreten Folgen. "Sämtliche Funktionseinheiten des Vereins befinden sich im Röntgenstadion. Dort lagern die Geräte, dort liegen die Räume, ohne die ein geordneter Trainings- und Spielbetrieb nicht zu führen ist. Der Jahnplatz, auf dem die Jugend des FC Remscheid spielt, bietet weder Platz für diese Ausrüstung, noch eine Möglichkeit zur Lagerung. Die Erste Mannschaft spielt und trainiert in den warmen Monaten im Stadion. Mit der Sperrung fällt nicht allein eine Spielstätte weg, sondern der organisatorische Mittelpunkt des Vereins."