FC Remscheid spielt in Halbfinale bei TuSpo Richrath

Die Mannschaft will auch im Halbfinale mit den Fans feiern – Foto: Stephan Horn

Ein Selbstläufer würde das Spiel gegen TuSpo Richrath nicht, den wie es im Pokal so ist "der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten"

Im Viertelfinale konnte sich der FC Remscheid mit einen souverän Sieg in das Halbfinale spielen, und TuSpo Richrath hat sich im Derby durch Gesetz.

Der Gewinner Bucht nicht nur die Finalteilnahme sondern hat auch sein Ticket für den Niederrhein Pokal für die nächste Saison sicher. Und der Verlierer spielt in Spiel um den 3.Platz für ein Ticket

Trainer und Sportlicher Leiter Lukas Beruda TuSpo Richrath: Wir haben uns von den verbleibenden drei Mannschaften Remscheid gewünscht, weil es aus Tradition der größte mögliche Verein ist den wir hätten bekommen können. Es kann im Pokal aus meiner Sicht nur ein Ziel geben. Wir schauen aber von Spiel zu Spiel und nicht so weit nach vorne. Wenn das Spiel ansteht werden wir natürlich alles tun um es erfolgreich zu gestalten. Uns ist aber bewusst das wir als einzige Bezirksliga Mannschaft als Außenseiter in dieses Spiel gehen.

TuSpo Richrath- FC Remscheid am 23.04.2026 um 19.30uhr auf den Sportplatz Am Schlangenberg in Langenfeld

weiteres Halbfinale

DV Solingen- TSV Solingen