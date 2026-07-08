FC Remscheid spielt im Niederrhein Pokal beim SV Haldern

FC Remscheid reist im Niederrhein Pokal zum Kreisligisten SV Haldern
Das neu formierte Team des FC Remscheid spielt ihr erstes Pflichtspiel im Niederrhein Pokal gegen den Kreisligisten SV Haldern
Bis dahin kann sich die neu formierte Mannschaft des FC Remscheid noch besser kennenlernen und einspielen
Das wohl größte los hat der SV Biemenhorst bekommen, den Zweitliga Absteiger Fortuna Düsseldorf
SV Haldern- FC Remscheid
Gespielt würde am 09.08. um 15uhr in Rees-Haldern Weseler Landstraße, Hauptplatz Lindenstadion
Weiter Spiele im Niederrhein Pokal
SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
FC Kray - Rot-Weiß Oberhausen
1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
DV Solingen - 1. FC Bocholt
SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf
TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
VfB Speldorf - VSF Amern
FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
Büdericher SV - SC Union Nettetal
SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG
ESC Rellinghausen - SSVg Velbert
1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg
Lohausener SV - VfB Bottrop
SG Essen-Schönebeck - Hamborn 07
Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen
SV Alstaden - DJK Twisteden
OSV Meerbusch - TSV Solingen
SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
1. FC Kleve - TSV Meerbusch
VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
SV Rosellen - KFC Uerdingen
Duisburger FV 08 - ETB SW Essen
VfL Rhede - Ratingen 04/19
TSV Kaldenkirchen - Düsseldorfer SC 99
FC Büderich - SC St. Tönis
Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden
Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
FSV Duisburg - Viktoria Goch