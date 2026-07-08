FC Remscheid spielt im Niederrhein Pokal beim SV Haldern

Es geht wieder los im Niederrhein Pokal – Foto: Markus Verwimp

Das neu formierte Team des FC Remscheid spielt ihr erstes Pflichtspiel im Niederrhein Pokal gegen den Kreisligisten SV Haldern

Bis dahin kann sich die neu formierte Mannschaft des FC Remscheid noch besser kennenlernen und einspielen

Das wohl größte los hat der SV Biemenhorst bekommen, den Zweitliga Absteiger Fortuna Düsseldorf