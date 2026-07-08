 2026-07-08T14:26:30.907Z

Spielbericht

FC Remscheid spielt im Niederrhein Pokal beim SV Haldern

von Michael Björn Busch · Heute, 20:27 Uhr · 0 Leser
Es geht wieder los im Niederrhein Pokal
Es geht wieder los im Niederrhein Pokal – Foto: Markus Verwimp

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Niederrheinpokal
FC Remscheid
SV Haldern
So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Haldern
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FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00

FC Remscheid reist im Niederrhein Pokal zum Kreisligisten SV Haldern

Das neu formierte Team des FC Remscheid spielt ihr erstes Pflichtspiel im Niederrhein Pokal gegen den Kreisligisten SV Haldern

Bis dahin kann sich die neu formierte Mannschaft des FC Remscheid noch besser kennenlernen und einspielen

Das wohl größte los hat der SV Biemenhorst bekommen, den Zweitliga Absteiger Fortuna Düsseldorf

SV Haldern- FC Remscheid

Gespielt würde am 09.08. um 15uhr in Rees-Haldern Weseler Landstraße, Hauptplatz Lindenstadion

Weiter Spiele im Niederrhein Pokal

SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden

FC Kray - Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Wülfrath - MSV Duisburg

SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen

DV Solingen - 1. FC Bocholt

SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf

TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen

VfB Speldorf - VSF Amern

FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

Büdericher SV - SC Union Nettetal

SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

ESC Rellinghausen - SSVg Velbert

1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn

Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

Lohausener SV - VfB Bottrop

SG Essen-Schönebeck - Hamborn 07

Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

SV Alstaden - DJK Twisteden

OSV Meerbusch - TSV Solingen

SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

1. FC Kleve - TSV Meerbusch

VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

SV Rosellen - KFC Uerdingen

Duisburger FV 08 - ETB SW Essen

VfL Rhede - Ratingen 04/19

TSV Kaldenkirchen - Düsseldorfer SC 99

FC Büderich - SC St. Tönis

Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

FSV Duisburg - Viktoria Goch