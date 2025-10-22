 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Spannende Aufgaben für DV Solingen und FC Remscheid.
Spannende Aufgaben für DV Solingen und FC Remscheid. – Foto: E.Kaya_Photography

FC Remscheid muss zu TuRU Düsseldorf, zwei Topspiele in Solingen

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Remscheid gastiert am Freitag bei TuRU Düsseldorf zum Duell zweier Traditionsvereine. Am Sonntag folgen Spitzenspiele beim DV Solingen und der 1. SpVg Solingen-Wald 03.

Spieltag 11 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag beginnt das Wochenende mit Heimspielen von TuRU Düsseldorf und Bergisch Born, ehe am Sonntag gleich zwei Top-Duelle steigen: Der DV Solingen empfängt Union Nettetal - beide Klubs suchen nach ihrer Form. Außerdem gastiert der Überraschungs-Dritte Victoria Mennrath beim Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
20:00live
Spieltext SSV Born - FC Kosova

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
19:30live
Spieltext TuRU 80 - FC Remscheid

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live
Spieltext TSV Solingen - ASV Süchteln

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:00
Spieltext FC Wülfrath - TVD Velbert

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live
Spieltext DV Solingen - Nettetal

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30
Spieltext SC Kapellen - VSF Amern

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:00live
Spieltext SC Velbert - SG Unterrath

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30
Spieltext Solingen 03 - Mennrath

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
13:00
Spieltext VfB Hilden II - Gnadental

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

13. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath
So., 09.11.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Kosova Düsseldorf
So., 09.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - SC Union Nettetal
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - ASV Einigkeit Süchteln
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Velbert - DJK Gnadental
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VSF Amern
So., 09.11.25 15:30 Uhr DV Solingen - SG Unterrath
So., 09.11.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TVD Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Aufrufe: 022.10.2025, 15:00 Uhr
André NückelAutor