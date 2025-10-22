Spannende Aufgaben für DV Solingen und FC Remscheid. – Foto: E.Kaya_Photography

FC Remscheid muss zu TuRU Düsseldorf, zwei Topspiele in Solingen Landesliga Niederrhein 1: Der FC Remscheid gastiert am Freitag bei TuRU Düsseldorf zum Duell zweier Traditionsvereine. Am Sonntag folgen Spitzenspiele beim DV Solingen und der 1. SpVg Solingen-Wald 03. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen TuRU 80 SC Velbert FC Remscheid + 14 weitere

Spieltag 11 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag beginnt das Wochenende mit Heimspielen von TuRU Düsseldorf und Bergisch Born, ehe am Sonntag gleich zwei Top-Duelle steigen: Der DV Solingen empfängt Union Nettetal - beide Klubs suchen nach ihrer Form. Außerdem gastiert der Überraschungs-Dritte Victoria Mennrath beim Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03.

