FC Remscheid mit rückenwind nach den Derbysieg von Michael Björn Busch · Heute, 13:29 Uhr · 0 Leser

Jonuzi Nermin hier nach den Derbysieg mit der Mannschaft hofft auf den nächsten Sieg – Foto: Stephan Horn

Heute, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:00 live PUSH

Kleiner Vorbericht zum Spiel gegen Tura Düsseldorf Der FC Remscheid geht mit rückenwind nach zuletzt 4.Punkte aus Zwei Spielen und den Derbysieg gegen DV Solingen letzte Woche ins Spiel, will man zu Hause gegen Tura Düsseldorf den nächsten Sieg einfahren und den Rückstand auf die nicht Abstiegsplatz verkürzen

Tura Düsseldorf kommt mit einer 0:5 Niederlage ins Bergische Land Eine Entscheidung ist schon gefallen, VfB Hilden II ist nach der 4:1 Niederlage schon abgestiegen.