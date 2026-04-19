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Spielbericht
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FC Remscheid mit rückenwind nach den Derbysieg
von Michael Björn Busch · Heute, 13:29 Uhr · 0 Leser
Jonuzi Nermin hier nach den Derbysieg mit der Mannschaft hofft auf den nächsten Sieg – Foto: Stephan Horn
Kleiner Vorbericht zum Spiel gegen Tura Düsseldorf
Der FC Remscheid geht mit rückenwind nach zuletzt 4.Punkte aus Zwei Spielen und den Derbysieg gegen DV Solingen letzte Woche ins Spiel, will man zu Hause gegen Tura Düsseldorf den nächsten Sieg einfahren und den Rückstand auf die nicht Abstiegsplatz verkürzen
Tura Düsseldorf kommt mit einer 0:5 Niederlage ins Bergische Land
Eine Entscheidung ist schon gefallen, VfB Hilden II ist nach der 4:1 Niederlage schon abgestiegen.
FC Remscheid- Tura Düsseldorf um 15 uhr in Röntgen Stadion in Lennep