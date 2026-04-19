 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

FC Remscheid mit rückenwind nach den Derbysieg

von Michael Björn Busch · Heute, 13:29 Uhr · 0 Leser
Jonuzi Nermin hier nach den Derbysieg mit der Mannschaft hofft auf den nächsten Sieg
Jonuzi Nermin hier nach den Derbysieg mit der Mannschaft hofft auf den nächsten Sieg – Foto: Stephan Horn

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Kleiner Vorbericht zum Spiel gegen Tura Düsseldorf

Der FC Remscheid geht mit rückenwind nach zuletzt 4.Punkte aus Zwei Spielen und den Derbysieg gegen DV Solingen letzte Woche ins Spiel, will man zu Hause gegen Tura Düsseldorf den nächsten Sieg einfahren und den Rückstand auf die nicht Abstiegsplatz verkürzen

Tura Düsseldorf kommt mit einer 0:5 Niederlage ins Bergische Land

Eine Entscheidung ist schon gefallen, VfB Hilden II ist nach der 4:1 Niederlage schon abgestiegen.

FC Remscheid- Tura Düsseldorf um 15 uhr in Röntgen Stadion in Lennep

Weitere Spiele am Sonntag

ASV Süchteln- TSV Solingen

VSF Amern- SC Kapellen

FC Kosova- SSV Bergisch Born