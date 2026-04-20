FC Remscheid mit drei wichtigen Punkten gegen TuRU Düsseldorf Landesliga, Gruppe 1: Der FC Remscheid hat mit 2:1 gegen TuRU Düsseldorf gewonnen und rückt so näher an einen direkten Konkurrenten heran. von Stefan Busch-Tschöpe · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser

F. Tasdemir heute der Tür öffner zum Heimsieg – Foto: Stephan Horn

Am Sonntag zu Gast im Röntgenstadion war der Tabellennachbar TuRU Düsseldorf, der mit acht Punkten Vorsprung auf den FC Remscheid anreiste. Das machte die Partie besonders interessant: Bei einem Sieg hätte TuRU den Vorsprung auf elf Punkte ausgebaut, während ein Erfolg des FCR den Abstand auf nur noch fünf Punkte verkürzen würde – bei einem Spiel weniger für den FCR wäre die Situation dann noch brisanter für die TuRU aus Düsseldorf.

Die Gäste aus Düsseldorf gingen mit vier Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche (0:5 gegen den TSV Solingen) in die Partie gegen die Röntgenstädter. Auch beim FC Remscheid nahm Trainer Nermin Jounuzi zwei Umstellungen vor: Ben Hamada und Michele Buscemi rückten für Leonhard Fronia und Timo Leber in die Startelf.

Bei regnerischem Wetter in Remscheid war beiden Mannschaften die Bedeutung dieses Spiels deutlich anzumerken. Entsprechend nervös begann die Partie, geprägt von vielen Ballverlusten und einem offenen Schlagabtausch. In der 36. Minute führte eine Ecke des FCR zu einem Konter der Düsseldorfer, den TuRU in Person von Selcuk Yavuz zur Führung nutzte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause – zu diesem Zeitpunkt hätte der FCR bereits elf Punkte Rückstand gehabt. FC Remscheid dreht das Spiel Die zweite Halbzeit begann ähnlich, wie die erste endete. Bis zur 50. Minute blieb das Spiel zerfahren, doch dann nahm der FCR zunehmend Fahrt auf. Nach einer starken Einzelleistung von Furkan Tasdemir, dessen Schuss der Torwart nicht festhalten konnte, rollte der Ball zum 1:1 über die Linie. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erneut war es Tasdemir, der frei vor dem Tor auftauchte, sich den Ball jedoch etwas zu weit vorlegte – eine große Chance zur Führung blieb ungenutzt.