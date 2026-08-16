FC Remscheid mit Auftaktniederlage – Vohwinkels Machtdemonstration

In Anbetracht der vergangenen Saison ging der SC Reusrath eigentlich als einer der Favoriten für das obere Tabellendrittel in diese Spielzeit, hatte gegen TuSpo Richrath inklusive einer Gelb-Roten Karte allerdings das Nachsehen. Alen Vincazovic (19.) brachte die Gäste früh in Führung. Gute zehn Minuten später sah Kevin Luginger binnen weniger Momente die Ampelkarte. Die Unterzahl nutzten die Richrather kurz darauf durch Justin Bartoschek (38.) zum 2:0 aus. Gianluca Gagliardi (80.) und Emil Vincazovic (90.+3) vom Punkt machten schließlich spät den Deckel drauf. Mit diesem beachtlichen Erfolg steht TuSpo nach dem 1. Spieltag auf Tabellenplatz zwei.

Die Breiten Burschen drehen das Duell der Aufsteiger

Im Duell der Aufsteiger konnte der SC Breite Burschen Barmen die Partie gegen den SC Sonnborn in der zweiten Hälfte drehen. Zunächst gingen die Gäste in der 23. Spielminute durch Carlo Colucci in Führung. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn Daniel Wozniak (27.) glich keine fünf Minuten später aus. Björn Kluft (36.) brachte schließlich die 2:1-Führung für den SC Sonnborn. Nach dem Pausentee war es jedoch Tim Domann (53.), der auf 2:2 stellte. Ebendiesem gelang in der 88. Minute auch der Lucky Punch zu den ersten drei Bezirksliga-Punkten für die Breiten Burschen. Dämpfer der Remscheider Hoffnungen

Landesliga-Absteiger FC Remscheid dürfte sich beim ASV Mettmann mit Sicherheit mehr vorgenommen haben. Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte der Gastgeber in Durchgang zwei auf: Khalid Al-Bazaz (57.) erzielte die 1:0-Führung, Merveil Nzanza Tekadiomona (66.) legte den nächsten Treffer nach und Joshua Sora Sumbunu (89.) machte schließlich den ersten Mettmanner Saisonsieg perfekt. Ein rundum gelungener Auftakt für den ASV Mettmann in der neuen Bezirksliga-Gruppe. FSV Vohwinkel demonstriert seine Stärke Heute, 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal Vohwinkel DV Solingen DV Solingen II 7 0 Abpfiff + Video Eine absolute Machtdemonstration an die gesamte Liga, die der FSV Vohwinkel gegen DV Solingen II auf den Platz zauberte: Nach 45 Minuten und Treffern von Sami Tajar (18.), Luis Fritzsch (31.) sowie Alphonso Hennock Manata (34., 40.) waren die drei Punkte für die Gastgeber im Grunde schon im Sack. Doch auch in Durchgang zwei hörte das Team von Neu-Trainer Peter Burek nicht auf, Tore zu schießen: Torgarant Manata (58.) legte seinen dritten Treffer nach, ehe sich auch Jonas Schneider (65.) und Denis Arslan (69.) noch in die Torschützenliste eintragen durften. Ein rundum gelungener Auftakt für den FSV, während die Solinger Acht geben müssen, nicht wieder in den Trott der abgelaufenen Spielzeit zu verfallen. Jugoslvija bringt die ersten drei Punkte nach Hause

Ähnlich wie beim FSV Vohwinkel lief es auch bei Jugoslavija Wuppertal zum Start der neuen Spielzeit rund: Beim TSV Ronsdorf zu Gast eröffnete David Arsenijevic (24.) die Partie per Elfmeter. Erst in der Schlussphase legte Luca Lenz (90.+4) schließlich das 2:0 nach. Ein Rückschlag, aber kein Beinbruch für den TSV Ronsdorf – schließlich dürfte sich Jugoslavija nach der Aufstiegssaison im vergangenen Jahr nun fest im oberen Tabellendrittel etablieren. Zwei Mal glatt Rot: Frust bei Langenfeld

Eine furiose Anfangsphase zwischen dem HSV Langenfeld und der Reserve der 1. SpVg Solingen-Wald gipfelte letztlich im Frust aufseiten der Gastgeber. In den ersten 15 Minuten erzielte Mergim Fejzullahu (8.) den Führungstreffer für den HSV, den Musa Ceesay (9.) postwendend konterte, ehe Maximilian Kofner (12.) zur erneuten Solinger Führung traf. Es folgten Treffer Nummer drei und vier durch Marvin Pak (21.) sowie erneut Kofner (26.). In der 35. Spielminute handelte sich Soufian Alkhabbachi zu allem Überfluss eine glatte Rote Karte ein. Trotz Unterzahl gelang Ceesay (40.) noch vor der Halbzeit der Anschlusstreffer. Weitere Tore sollten im zweiten Durchgang zwar nicht mehr fallen, doch HSV-Neuzugang Dariusz-Alexander Tontsch handelte sich noch den nächsten Platzverweis der Partie ein. Ein gebrauchter Tag für den HSV Langenfeld – auf der anderen Seite ein mehr als gelungener Start für den Aufsteiger aus Solingen. Ein hin und her mit besserem Ende für Gräfrath

Kurz nach dem Anpfiff von Unparteiischem Michael Dröghoff ging Davide Mangia (2.) direkt zur Tagesordnung über und machte das, was er schon im vergangenen Jahr am besten konnte – nur eben nicht mehr für Rot-Weiß Wülfrath: Tore schießen. Antonio Plesa (16.) und Fynn Schlamm (29.) hatten aufseiten des SSV Bergisch Born zwar zunächst die passende Antwort parat, doch Mangia (33.) glich wenig später wieder zum 2:2 aus. Marvin Sesek (36.) drehte die Partie schließlich komplett zugunsten der Gräfrather. Aus der Kabine kommend, baute Giuseppe Pagliuca (51.) die Führung auf zwei Tore aus. Zwar verkürzte Tymotheusz Szymanski (65.) noch einmal für den SSV, doch Mangia (79.) schnürte seinen Dreierpack und machte den Deckel drauf. Was für ein Einstand für den neuen Stürmer der Gräfrather, während der Aufsteiger aus dem Bergischen Land vorerst weiter auf die ersten Bezirksliga-Punkte warten muss. Punkteteilung für die Regionalliga-Reserve

Die Regionalliga-Reserve des VfB 03 Hilden konnte gegen den Cronenberger SC einen Punkt mitnehmen und feierte somit einen ordentlichen Einstand. Yassin Bouaasria (29.) erzielte in der ersten Hälfte die Führung für die Gäste aus Wuppertal, ehe Adrian Fahrner (70.) im zweiten Durchgang zum 1:1-Endstand ausglich. Im Vergleich zum restlichen Spieltag verlief die Partie damit vergleichsweise torarm. Hitzige zweite Hälfte in Hackenberg