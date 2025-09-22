FC Remscheid mit Arbeitssieg gegen den VfB Hilden II

Die Probleme spiegeln sich auch in der Tabelle wider: Nach fünf Spieltagen standen die Hildener ohne Sieg mit 4:17 Toren auf dem letzten Platz. Für den FC Remscheid zählte daher nur ein Sieg. Interimstrainer Michele Buscemi veränderte seine Elf nur auf einer Position: Für den angeschlagenen Finn Belzer rückte Jan Nsu Kayala in die Startformation. Der sich die Numminierung verdient hatte ,, Jan hat in den letzten 2 Wochen super gearbeitet und hatte es sich verdient" so Michele Buscemi. Geplant war eine Dreierkette – doch die Umstellung sorgte für Verunsicherung, sodass Buscemi schnell wieder zur Viererkette zurückkehrte.

Im Röntgen-Stadion war am Sonntag die Reserve des VfB Hilden zu Gast. Nach dem Rückzug von drei Hauptsponsoren vor der Saison sah sich der Verein gezwungen, den Etat drastisch zu kürzen. Fast der komplette Kader verließ daraufhin den Klub, 21 neue Spieler kamen hinzu. Trainer Koray Sakacali betonte: „Spieler und Trainerteam trafen sich erst drei Wochen vor Saisonstart – wir stellen eine der jüngsten Mannschaften der Landesliga.“

Überraschend mutige Gäste

Entgegen den Erwartungen stellte sich Hilden nicht hinten rein, sondern suchte von Beginn an mutig den Weg nach vorne. Der FCR wirkte überrascht und brauchte einige Minuten, um sich darauf einzustellen. Erste Chancen gab es durch Toni Zupo (8.) und Dominik Heinen per Freistoß (11.), beide Abschlüsse verfehlten jedoch das Tor. Auf der anderen Seite kam Hilden mehrfach gefährlich vor den Kasten, unter anderem in der 15. Minute, als gleich drei Schüsse geblockt werden konnten.

In der 27. Minute nutzte der FCR dann eine schnelle Umschaltsituation: Leo Fronia setzte sich über rechts durch, flankte auf Toni Zupo – und der belohnte seinen unermüdlichen Einsatz mit dem 1:0. Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause.

Turbulente zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel ließ Stanislao Apicella eine Großchance liegen, als er aus kurzer Distanz nur das Außennetz traf (54.). Wenig später eine kuriose Szene: Hildens Keeper nahm eine Rückgabe in die Hand – Freistoß am Fünfmeterraum. Heinen legte quer, doch der Schuss wurde geblockt.

In der 60. Minute kam der große Auftritt des eingewechselten Furkan Tasdemir: Nach starker Balleroberung im Mittelfeld zog er allein auf den Keeper zu und verwandelte eiskalt zum 2:0. Doch Hilden gab sich nicht geschlagen. Nur sechs Minuten später verkürzte Brandon Gjikani per Heber aus 30 Metern auf 2:1 – begünstigt durch einen unglücklichen Ausflug von FCR-Keeper Maurice Horn.

In der Schlussphase wurde es hitzig. In der 79. Minute sah Tasdemir nach einem harmlosen Zweikampf die Rote Karte – eine klare Fehlentscheidung, die selbst den Schiedsrichter sichtbar überforderte. Auch das Stadion zeigte lautstark was sie davon hielten. Aber auch der vermeintliche gefoulte, wurde bei jeder Aktion akustisch begleitet. Bis der Trainer Ihm in der 85 min. davon erlöste. Nun spielte der FCR in Unterzahl und musste noch mehr Leidenschaft investieren. In der 86. Minute hätte Zupo alles klar machen können, scheiterte jedoch am gegnerischen Keeper. So blieb es beim knappen, hart erkämpften 2:1-Erfolg.

Stimmen zum Spiel:

Koray Sakacali (Trainer VfB Hilden II):

„In Remscheid auf Rasen ist es immer schwer. Wir hätten uns heute mindestens einen Punkt verdient, meine Jungs haben großartig gearbeitet. Beim 2:0 helfen wir natürlich selbst nach. Aber wir haben Qualität und Talent – nun gilt es, gemeinsam zu reifen und Punkte zu sammeln. Wir spielen Herrenfußball und da zählt am Ende nur die punkte da müssen wir uns messen lassen .“

Michele Buscemi (Interimstrainer FC Remscheid):

„Das war heute ein Arbeitssieg. Nach dem 2:1 und der völlig überzogenen Roten Karte gegen Furkan wurde es noch einmal eng. Aber meine Mannschaft hat sich nicht beirren lassen und weiter gekämpft. Unterm Strich haben wir in den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt – ein ordentliches Fundament für den neuen Trainer.“

Auf die Frage, was er sich von einem neuen Trainer wünsche, antwortete Buscemi:

„Mir ist egal, ob er die Mannschaft kennt oder neu ist. Wichtig ist, dass er wieder Disziplin und klare Linien vorgibt und eine klare Spielidee vermittelt.“

Und zu seiner eigenen Rückkehr:

„Ich arbeite hart mit Luca Schürmann und mache gute Fortschritte. Ich bin optimistisch, dass ich zur Rückrunde wieder auf dem Platz stehen kann.“

Fazit:

Der FC Remscheid erledigte seine Pflicht – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hilden präsentierte sich trotz schwieriger Voraussetzungen als gleichwertiger Gegner und profitierte von einer krassen Fehlentscheidung, die das Spiel unnötig spannend machte. Am Ende verteidigte der FCR mit Herz, Kampf und Zusammenhalt den knappen Vorsprung.

FC Remscheid – VfB 03 Hilden II 2:1

FC Remscheid: Maurice Horn, Niklas Burghard, Jan Nsu Kayala, Daniel Saibert, Antonio Zupo (88. Timo Leber), Dominik Heinen (73. Andrii Pedchenko), Ramzi Ben Hamada, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Leonhard Fronia (59. Furkan Tasdemir), Stanislao Apicella (78. Mohammed Abunajie) - Trainer: Michele Buscemi

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (85. Amin Mohsen), Leander Boden, Shuto Utsugi (62. Amir Cosic), Abdelilah Zarok (70. Tolga Ceylan), Tarique Maurice Hurd (72. Amin Mohsen), Brandon Gjikani, Marvin Michell Theis, Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Antonio Zupo (28.), 2:0 Furkan Tasdemir (61.), 2:1 Brandon Gjikani (67.)

Rot: Furkan Tasdemir (80./FC Remscheid/Tätigkeit)

Vorschau:

Der FC Remscheid ist an Sonntag um 15:30 Uhr zu Gast in Solingen auf der Bernd-Kurzrock-Sportanlage bei der 1.SpVg Solingen-Wald. Und der VfB Hilden II empfängt den Oberliga-Absteiger SC Union Nettetal um 13 Uhr in der AnterArena zu Hilden.

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

6.Spieltag

Freitag 19.09.25

TuRu Düsseldorf - 1.SpVg Solingen-Wald 2:2

SC Viktoria Mennrath - FC Kosova 2:0

Sonntag 21.09.25

FC Remscheid - VfB Hilden II 2:1

SG Unterrath - ASV Süchteln 1:6

DJK Gnadental - TVD Velbert 1:0

SC Kappelen Erft - TSV Solingen 2:0

DV Solingen - SC Velbert 3:1

SC Union Nettetal - FC Wülfrath 1:0

VSF Amern - SSV Bergisch Born 2:2