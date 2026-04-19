FC Remscheid mit 3 wichtigen Punkten gegen TuRu Düsseldorf

F. Tasdemir heute der Tür öffner zum Heimsieg – Foto: Stephan Horn

Heute zu Gast im Röntgenstadion war der Tabellennachbar TuRU Düsseldorf, der mit 8 Punkten Vorsprung auf den FCR anreiste. Das machte die Partie besonders interessant: Bei einem Sieg hätte TuRU den Vorsprung auf 11 Punkte ausgebaut, während ein Erfolg des FCR den Abstand auf nur noch 5 Punkte verkürzen würde– bei einem Spiel weniger für den FCR wäre die Situation dann noch brisanter für die TuRu aus Düsseldorf.

Auch beim FC Remscheid nahm Trainer Nermin Jounuzi zwei Umstellungen vor: Ben Hamada und Michele Buscemi rückten für L. Fronia und T. Leber in die Startelf.

Die Gäste aus Düsseldorf gingen mit vier Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche (0:5 gegen den TSV Solingen) in die Partie gegen die Röntgenstädter.

Bei regnerischem Wetter in Remscheid war beiden Mannschaften die Bedeutung dieses Spiels deutlich anzumerken. Entsprechend nervös begann die Partie, geprägt von vielen Ballverlusten und einem offenen Schlagabtausch. In der 36. Minute führte eine Ecke des FCR zu einem Konter der Düsseldorfer, den TuRU in Person durch S.Yavuz zum 0:1 nutzte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause – zu diesem Zeitpunkt hätte der FCR bereits 11 Punkte Rückstand gehabt.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete. Bis zur 50. Minute blieb das Spiel zerfahren, doch dann nahm der FCR zunehmend Fahrt auf. Nach einer starken Einzelleistung von F. Tasdemir, dessen Schuss der Torwart nicht festhalten konnte, rollte der Ball zum 1:1 über die Linie.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erneut war es Tasdemir, der frei vor dem Tor auftauchte, sich den Ball jedoch etwas zu weit vorlegte – eine große Chance zur Führung blieb ungenutzt.

In der 75. Minute schwächte sich TuRU selbst: A. Saouti sah nach einem Foul an Tasdemir seine zweite Gelbe Karte und musste mit Gelb-Rot vom Platz.

Zunächst konnte der FCR die Überzahl nicht in Tore ummünzen. Doch in der 89. Minute dann die Entscheidung: Michele Buscemi setzte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und spielte den Ball in die Mitte. Dabei rutschte ihm der Ball etwas über den Schlappen, flog über den Torwart hinweg und landete im langen Eck – 2:1 für den FCR. Ein kurioser Treffer, aber manchmal braucht man auch das nötige Glück.

In der sechsminütigen Nachspielzeit hätte der FCR noch erhöhen können, ließ die Chancen jedoch ungenutzt. Am Ende blieben die drei Punkte in Remscheid – enorm wichtige Punkte. „Hätten wir heute verloren, wäre es gelaufen gewesen“, sagte Trainer Nermin Jounuzi nach dem Spiel. „So sind wir wieder im Rennen.“

Eine kleine Randnotiz vom Spielfeldrand: Seit Wochen halten sich die Gerüchte um Carsten Pröpper und Christian Vorbau, die in der kommenden Saison Positionen im Vorstand übernehmen sollen. Auch heute waren sie wieder im Röntgenstadion zu Gast. Auffällig: Seitdem läuft es auch sportlich wieder besser. Vielleicht sorgt die Perspektive für die Zukunft für neuen Schwung – wir werden sehen und weiter berichten.

FC Remscheid – TuRU Düsseldorf 2:1

FC Remscheid: Maurice Horn, Eliot Cakolli, Deniz Can Akbaba (95. Jan Nsu Kayala), Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Ramzi Ben Hamada (71. Leonhard Fronia), Koya Shirahata (61. Finn Belzer), Vittorio Di Mari, Furkan Tasdemir (92. Giuseppe Campana), Luka Sola - Trainer: Nermin Jonuzi

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Nico Wehner, Amin Saouti, Maurice Kouendjin Bankoue (71. Frederik Brünen), Emirhan Bülbül, Macaulay Onyedikachi Nwulu (75. Diyar Turan), Sahin Ayas, Selcuk Yavuz (81. Melva Luzalunga), Mohamed Darwish - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal)

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Selcuk Yavuz (34.), 1:1 Furkan Tasdemir (50.), 2:1 Michele Buscemi (90.)

Gelb-Rot: Amin Saouti (75./TuRU Düsseldorf/Foul)