FC Remscheid lebt und hofft, Wülfrath verliert Duell gegen Born

Spieltag 31 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 steigt nach dem Sieg gegen den FC Kosova Düsseldorf in die Oberliga Niederrhein auf, während der ASV Einigkeit Süchteln, der TSV Solingen und die SG Unterrath wichtige Siege feiern und TuRU Düsseldorf auf dem Abstiegsplatz bleibt.
Die SG Unterrath hat das Düsseldorfer Derby bei TuRU Düsseldorf klar für sich entschieden und sich damit weiter im gesicherten Mittelfeld etabliert. Für TuRU hingegen wird die Situation im Tabellenkeller immer kritischer, weil die Mannschaft nach der deutlichen Heimniederlage weiter auf Rang 15 steht und damit den ersten direkten Abstiegsplatz belegt.
Schon früh übernahm Unterrath die Kontrolle. Shuki Hamanosono brachte die Gäste in Führung (16.) und legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (37.). Zwar gelang Maurice Kouendjin Bankoue noch vor dem Halbzeitpfiff der wichtige Anschlusstreffer (45.+1), doch nach dem Seitenwechsel verlor TuRU erneut den Zugriff auf die Partie. Die Gäste blieben gefährlich und bauten ihren Vorsprung durch Nicholas Horn aus (65.). Spätestens mit dem dritten Treffer von Hamanosono kurz vor Schluss (89.) war die Begegnung entschieden. Der Offensivspieler avancierte damit zum prägenden Akteur des Abends und hatte großen Anteil daran, dass Unterrath nun bereits auf Rang fünf vorgerückt ist.
Für TuRU ist die Niederlage dagegen besonders bitter, weil direkte Konkurrenten im Tabellenkeller noch punkten können. Schließlich war die Freitagspartie die erste an diesem Wochenende.
Ein wildes Spiel lieferten sich der VfB 03 Hilden II und der ASV Einigkeit Süchteln. Die abstiegsbedrohten Gastgeber hielten lange ordentlich dagegen, mussten sich am Ende aber mit 3:5 geschlagen geben. Dabei ging Hilden durch Jaro Vogtmüller früh in Führung, doch praktisch im Gegenzug glich Paul Fröhling aus. Nach dem erneuten Hildener Treffer durch Marvin Michell Theis antwortete Süchteln erneut schnell - diesmal per Handelfmeter durch Bora Nurettin Kat. Besonders kurios: Vogtmüller brachte den VfB nach der Pause erneut nach vorne, doch praktisch direkt danach traf Kat wieder zum Ausgleich.
In der Schlussphase setzte sich dann die Qualität der Gäste durch. Paul Fröhling drehte die Begegnung endgültig, ehe Joker Batuhan Arslanoglu den Deckel draufmachte. Der ASV bleibt damit erster Verfolger des SC Kapellen-Erft im Rennen um Platz zwei, der zur Aufstiegs-Relegation berechtigt. Für Hilden wird die Lage dagegen immer aussichtsloser.
Der FC Remscheid sendete mit dem 4:1 gegen den VSF Amern ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller. Zwar bleibt der FCR auf Rang 16 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz, doch der Rückstand auf TuRU beträgt nur noch zwei Punkte. Amern erwischte zunächst den besseren Beginn und ging durch Johannes Hamacher früh in Führung. Remscheid brauchte lange, um ins Spiel zu finden, wurde nach dem Seitenwechsel aber deutlich aktiver. Leonhard Fronia glich zunächst aus, ehe Luka Sola die Partie in der Schlussphase drehte.
Danach brachen die Gäste sichtbar ein. Fronia erhöhte mit seinem zweiten Treffer, bevor Giuseppe Campana in der Nachspielzeit den klaren Endstand herstellte. Remscheid wahrt damit zumindest die Hoffnung auf Rang 14 und die Relegation um den Klassenerhalt.
Der TSV Solingen erwischte gegen den SC Union Nettetal einen Traumstart und legte bereits in den ersten zehn Minuten zwei Treffer vor. Torben Rüdingloh und Alexander Klatt sorgten früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Florian Heise zwischenzeitlich, doch insgesamt kontrollierte der TSV die Partie souverän. Mit zunehmender Spielzeit fanden die Gastgeber immer besser ihre Räume und entschieden die Begegnung durch die Treffer von Jasper Teske und Elias Dittmann endgültig. Damit zieht der TSV mit Unterrath gleich und festigt seinen Platz im oberen Mittelfeld. Nettetal verpasste es dagegen, sich im oberen Mittelfeld zu behaupten.
Einen enorm wichtigen Auswärtssieg feierte der SSV Bergisch Born beim 1. FC Wülfrath. Nach zwischenzeitlichem Rückstand gewann Born mit 4:2 und verschaffte sich damit etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Gäste gingen zunächst durch Julian Bernhard in Führung, ehe Timo Conde und Gian-Luca Bühring die Partie zugunsten Wülfraths drehten. Doch Born reagierte stark. Gloire Sunda stellte nur wenig später auf 2:2, bevor Anouar Isaoui mit einem späten Doppelpack zum Matchwinner avancierte. Dadurch klettert Born auf 35 Punkte und baut den Vorsprung auf die Abstiegs-Relegation leicht aus. Wülfrath liegt auf dem Relegationsplatz.
Im Duell zwischen dem SC Kapellen-Erft und der DJK Gnadental sah es lange nach einem Arbeitssieg des Tabellenzweiten aus. Luis Giesen brachte Kapellen in Führung, doch praktisch im Gegenzug traf Milos Jesic zum Ausgleich. Kapellen baut den Vorsprung auf Platz drei zwar leicht aus, ließ aber dennoch wichtige Punkte liegen.
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen
So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid
So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II