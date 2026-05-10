FC Remscheid lebt und hofft, Wülfrath verliert Duell gegen Born Landesliga 1: Solingen 03 ist Meister, der FC Remscheid hofft auf das Wunder und der 1. FC Wülfrath rutscht ab. von André Nückel · Heute, 18:08 Uhr · 0 Leser

Das bringt der Sonntag. – Foto: Stephan Horn

Spieltag 31 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 steigt nach dem Sieg gegen den FC Kosova Düsseldorf in die Oberliga Niederrhein auf, während der ASV Einigkeit Süchteln, der TSV Solingen und die SG Unterrath wichtige Siege feiern und TuRU Düsseldorf auf dem Abstiegsplatz bleibt.

Die SG Unterrath hat das Düsseldorfer Derby bei TuRU Düsseldorf klar für sich entschieden und sich damit weiter im gesicherten Mittelfeld etabliert. Für TuRU hingegen wird die Situation im Tabellenkeller immer kritischer, weil die Mannschaft nach der deutlichen Heimniederlage weiter auf Rang 15 steht und damit den ersten direkten Abstiegsplatz belegt. Schon früh übernahm Unterrath die Kontrolle. Shuki Hamanosono brachte die Gäste in Führung (16.) und legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (37.). Zwar gelang Maurice Kouendjin Bankoue noch vor dem Halbzeitpfiff der wichtige Anschlusstreffer (45.+1), doch nach dem Seitenwechsel verlor TuRU erneut den Zugriff auf die Partie. Die Gäste blieben gefährlich und bauten ihren Vorsprung durch Nicholas Horn aus (65.). Spätestens mit dem dritten Treffer von Hamanosono kurz vor Schluss (89.) war die Begegnung entschieden. Der Offensivspieler avancierte damit zum prägenden Akteur des Abends und hatte großen Anteil daran, dass Unterrath nun bereits auf Rang fünf vorgerückt ist.

Für TuRU ist die Niederlage dagegen besonders bitter, weil direkte Konkurrenten im Tabellenkeller noch punkten können. Schließlich war die Freitagspartie die erste an diesem Wochenende.