FC Remscheid kann den FC Kosova richtig unter Druck setzen

Heimspiel für Remscheid. – Foto: Sascha Hohnen

Der FC Remscheid spielt am Donnerstag gegen den ASV Einigkeit Süchteln im Nachholspiel - und die Partie des 28. Spieltags der Landesliga, Gruppe 1, hat in dieser Woche eine neue Wendung bekommen: Remscheid kann den FC Kosova Düsseldorf in der Tabelle überholen und den Aufstiegsplatz zwei übernehmen.

Der FC Kosova hat sich in dieser Woche von seinem Erfolgstrainer Mohamed El Mimouni getrennt, dabei kämpft der amtierende Bezirksliga-Meister um den Durchmarsch in die Oberliga. Trotz dreier siegloser Spiele in Serie rangiert der FCK noch immer auf Platz zwei und hat damit beste Aussichten auf den nächsten Aufstieg, schließlich wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Vizemeister direkt aufsteigen, denn ein zweiter Regionalliga-Absteiger (Folge-Effekt) ist nicht mehr zu erwarten.

Form spricht nicht für Kosova - Platz drei droht Doch der 1. FC Viersen hat am Dienstag seine Mannschaft zurückgezogen, dadurch wurden allen Teams die Punkte abgezogen, die gegen Viersen geholt wurden. Bei Kosova waren es sechs Zähler, bei Remscheid bislang nur drei, deshalb hat der FCR nur noch zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Auf Tabellenführer VfL Jüchen-Garzweiler fehlen Remscheid fünf Punkte. Ob der FC Kosova diese Entscheidung mit dem Wissen der Viersen-Entscheidung ebenfalls getätigt hätte, darf zumindest leicht bezweifelt werden, denn Remscheid kann nun vorlegen: Schlägt der ehemalige Zweitligist Süchteln, wäre Kosova nur noch Dritter. Zwar muss Remscheid direkt schon am Sonntag aussitzen (das Spiel gegen Viersen fällt folgerichtig aus), aber Kosova ist nicht in Form und für Gegner Cronenberger SC geht es um den Klassenerhalt.