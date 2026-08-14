FC Remscheid in Mettmann gefordert

Auch in der neuen Saison Reisen die Fans mit – Foto: Michael Björn Busch

ASV Mettmann hat die letzte Saison auf den 3.Platz beendet und wollen auch diese Saison oben mit Spielen, bei vielen Mannschaften mit den ich in Kontakt war ist der ASV Mettmann einer der Favoriten auf den Aufstieg in die Landesliga

Eine Woche nach den ersten Pflicht Spiel des neu formierte Team im Niederrhein Pokal geht es endlich los in die neue Saison mit den ersten Meisterschaft Spiel gegen ASV Mettmann

Erdal Demir Trainer von FC Remscheid:

Das es ein schwierige Gegner würd und das mein Top Favorit auf den Aufstieg ist.

Imad Omairat Sportlicher Leiter von ASV Mettmann:

Ich erwarte ein sehr offenes Spiel, sowohl beim FC Remscheid als auch bei uns hat es einen größeren Umbruch gegeben, so dass beide Mannschaften sich noch finden müssen. Remscheid ist als traditionsverein in der Region natürlich immer gefährlich und absolut ernst zu nehmen. Auch wenn sie zuletzt schwierige Zeiten hatten, dürfen wir uns davon keinesfalls blenden lassen. Es ist der erste Spieltag wir spielen zu Hause gegen einen großen Namen, ein besseres Auftaktprogramm hätte es für uns kaum geben können.

Wir haben definitiv Ambition, oben mitzuspielen und im Aufstiegsrennen eine Rolle spielen. Wie sich das am Ende entwickelt, wird man sehen. Da wir eine sehr starke Liga mit viel ambitionierten Mannschaften haben. Teams wie Reusrath die nur knapp in der Relegation gescheitert sind, oder Vohwinkel die den zweiten Platz nur knapp verpasst haben, zeigen die Qualität der Konkurrenz. Dazu kommen weitere starke Mannschaften wie Jugoslavija Wuppertal oder der Cronenberg SC, die ebenfalls zum Favoritenkreis zählen. Uns ist Bewusst, das ist eine lange, intensive und ausgeglichene Saison wird. Unser Ziel ist es, möglichst lange oben mitzuhalten, um dann in der entscheidenden Phase der Saison an den Aufstiegsplätzen anklopfen zu können.

ASV Mettmann- FC Remscheid

Anstoß ist am Sonntag 16.08.26 um 15 Uhr am Mettmanner Sportzentrum, Platz 1

Weiter Spiele des 1.Spieltag

Freitag

SC Reusrath- Richrath

Samstag

Ronsdorf- Jugoslavija

Sonntag

SC BB Barmen- SC Sonnborn

HSV Langenfeld- Solingen Wald 03 II

Hackenberg- SSV Germania

VFB Hilden II- Cronenberg

BV Gräfrath- SSV Born II

Vohwinkel- DV Solingen II