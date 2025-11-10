FC Remscheid im Achtelfinale in Gräfrath gefordert

Der FC Remscheid spielt im Kreispokal Remscheid-Solingen in Gräfrath um der Einzug ins Viertelfinale, wobei der FCR in den ersten beiden Runden jeweils einen 5:0-Sieg nach Hause bringen konnte. Der BV Gräfrath hatte in der ersten Runde ein Freilos und in der zweiten Runde ein knappes 3:2. Gräfrath hofft auf eine große Kulisse gegen den FC Remscheid.

Bei den Verantwortlichen des FC Remscheid hofft man nach dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen Nettetal in der Landesliga, dass der FCR mit breiter Brust nach Gräfrath fährt, um das Spiel zu gewinnen und den damit erhofften Einzug ins Viertelfinale des Kreispokals einzutüten.

Der BV Gräfrath hat am Wochenende sein Spiel verloren, aber man darf sie nicht unterschätzen. Für den BV Gräfrath wird das Spiel gegen den FC Remscheid bestimmt ein Highlightspiel, da der FC Remscheid ein ehemaliger Zweitligist ist.

Der Anstoß ist um 19.30 Uhr in Solingen, Sportplatz am Flockertsholzer Weg.