FC Remscheid im Achtelfinale in Gräfrah gefragt

Der FC Remscheid Spielt im Kreispokal Remscheid/Solingen im Gräfrah um der Einzug ins Viertelfinale, wobei der FC Remscheid in den ersten beiden Runden jeweils ein 5:0 Sieg nach Hause bringen konnte. Der BV Gräfrah hatte in der ersten Runde ein Freilos und in der zweiten Runde ein knappes 3:2. Gräfrah hofft auf eine Große Kulisse gegen den FC Remscheid.

Bei den Verantwortlichen des FC Remscheid hofft man nach den jüngsten 1:0 Erfolg gegen Nettetal in der Landesliga, das der FC Remscheid mit breiter Brust nach Gräfrah fährt um das Spiel zu gewinnen und den damit erhofften weiterkommen ins Viertelfinale des Kreispokal.