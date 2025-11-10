FC Remscheid im Achtelfinale in Gräfrah gefragt

Im Achtelfinale wartet der Bezirksligist BV Gräfrah
Der FC Remscheid Spielt im Kreispokal Remscheid/Solingen im Gräfrah um der Einzug ins Viertelfinale, wobei der FC Remscheid in den ersten beiden Runden jeweils ein 5:0 Sieg nach Hause bringen konnte. Der BV Gräfrah hatte in der ersten Runde ein Freilos und in der zweiten Runde ein knappes 3:2. Gräfrah hofft auf eine Große Kulisse gegen den FC Remscheid.
Bei den Verantwortlichen des FC Remscheid hofft man nach den jüngsten 1:0 Erfolg gegen Nettetal in der Landesliga, das der FC Remscheid mit breiter Brust nach Gräfrah fährt um das Spiel zu gewinnen und den damit erhofften weiterkommen ins Viertelfinale des Kreispokal.
BV Gräfrah hat am Wochenende ihr Spiel verloren, aber man darf sie nicht unterschätzen. Für den BV Gräfrah würd das Spiel gegen den FC Remscheid bestimmt ein Highlightspiel, da der FC Remscheid ein ehemaliger 2. Ligist war.
Kommt Donnerstag nach Gräfrah und unterstützt den FCR.
Der Anstoß ist um 19.30uhr in Solingen, Sportplatz am Flockertsholzer Weg
BV Gräfrah- FC Remscheid
Weite Spiele im Achtelfinale des Kreispokal Remscheid/Solingen