Vereinsnachrichten
FC Remscheid wünscht sich Donnerstag auch so Bilder wie Sonntag
FC Remscheid wünscht sich Donnerstag auch so Bilder wie Sonntag – Foto: Stephan Horn

FC Remscheid im Achtelfinale in Gräfrah gefordert

Das Achtelfinale im Kreispokal Remscheid-Solingen steht bevor. Diese Partien gibt es.

Der FC Remscheid Spielt im Kreispokal Remscheid/Solingen im Gräfrah um der Einzug ins Viertelfinale, wobei der FCR in den ersten beiden Runden jeweils ein 5:0-Sieg nach Hause bringen konnte. Der BV Gräfrah hatte in der ersten Runde ein Freilos und in der zweiten Runde ein knappes 3:2. Gräfrah hofft auf eine große Kulisse gegen den FC Remscheid.

Do., 13.11.2025, 19:30 Uhr
19:30

Bei den Verantwortlichen des FC Remscheid hofft man nach den jüngsten 1:0-Erfolg gegen Nettetal in der Landesliga, dass der FC Remscheid mit breiter Brust nach Gräfrah fährt, um das Spiel zu gewinnen und den damit erhofften Einzug ins Viertelfinale des Kreispokals einzutüten.

Der BV Gräfrah hat am Wochenende sein Spiel verloren, aber man darf sie nicht unterschätzen. Für den BV Gräfrath würd das Spiel gegen den FC Remscheid bestimmt ein Highlightspiel, da der FC Remscheid ein ehemaliger 2. Ligist ist.

Der Anstoß ist um 19.30uhr in Solingen, Sportplatz am Flockertsholzer Weg.

Weite Spiele im Achtelfinale des Kreispokal Remscheid/Solingen

SC 08 Radevormwald- Tuspo Richrath

VFB Marathon Remscheid- GSV Langenfeld

Dersimspor Solingen- SV Solingen 08/10

TuS 05 Quettingen- VFB 06 Langenfeld

Langenfeld 1959- DV Solingen

BV Berg. Neuenkirchen- TSV Solingen

1. Spvg Solingen-Wald- SSV Bergisch Born

